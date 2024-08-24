المدرب المواطن يغيب عن «المنطقة الفنية» في انطلاقة دوري المحترفين

غاب المدرب المواطن عن مشهد انطلاقة دوري الكرة للمحترفين الذي دشن أمس لموسم 2024-2025، بعدما اتجهت الأندية الـ14 المنافسة على لقب الدوري إلى الاعتماد على المدربين الأجانب: 11 من أوروبا (3 صربيين، 3 برتغاليين، مدربان رومانيان، مدرب واحد من كل من النرويج وهولندا وكرواتيا)، ومدربان من المدرسة اللاتينية أحدهما برازيلي والآخر أرجنتيني، ومدرب عربي واحد هو المغربي الحسين عموته.

وخلال المواسم الأربعة الماضية وبالتحديد بعد موسم 2019-2020 الذي لم يكتمل بسبب وباء كورونا الذي اجتاح العالم، وحتى نهاية الموسم الماضي، تولى ستة مدربين مواطنين القيادة الفنية لأندية دوري المحترفين، سواء لفترات محدودة في مهمة «مدرب طوارئ»، أو كمدربين دائمين سطروا إنجازات لافتة مع أنديتهم، مثل عبدالعزيز العنبري مع الشارقة ومهدي علي مع شباب الأهلي.

موسم 2020-2021

انطلقت مسابقة الدوري في موسم 2020-2021 بتواجد كل من: مهدي علي وعبدالعزيز العنبري مع ناديي شباب الأهلي والشارقة، قبل أن تتجه إدارة نادي الوصل في أكتوبر من عام 2020 إلى إعلان تعاقدها مع المدرب المواطن سالم ربيع خلفاً للروماني لورينت ريجيكامب.

وقاد مهدي شباب الأهلي في هذا الموسم لتحقيق ثلاثة ألقاب، هي: كأس السوبر، وكأس الخليج العربي، وكأس رئيس الدولة، فيما واصل عبدالعزيز العنبري مهامه لموسم جديد مع الشارقة، حقق خلاله نتائج لافتة بعدما تصدر «الملك» مسابقة الدوري على مدار 14 جولة، قبل أن تتراجع نتائجه وينهي المسابقة في المركز الرابع.

بدوره دشن سالم ربيع مشواره مع الوصل بالفوز على حتا برباعية، ليستمر مع الفريق حتى نهاية الجولة التاسعة، قبل أن تتجه إدارة النادي للتعاقد مع المدرب البرازيلي أودير هيلمان خلفاً لربيع.

موسم 2021-2022

شهدت انطلاقة موسم 2021-2022 تواجداً وحيداً للمدرب المواطن، ممثلاً بعبدالعزيز العنبري، إلا أن شهر أكتوبر من عام 2021 حمل عنوان انتهاء الشراكة بين العنبري وناديه الشارقة، بعدما اتجهت إدارة «الملك» لإقالته، بعد أربعة مواسم قاد خلالها الشارقة في 114 مباراة بالدوري، فاز في 59 وتعادل في 29 مواجهة وخسر في 26 مباراة، وشهدت مسيرته مع الشارقة الفوز بلقب الدوري في موسم 2018-2019.

وسجل لاعبو الشارقة تحت القيادة الفنية للعنبري 200 هدف، فيما استقبلت شباك الفريق 141 هدفاً، كما استطاع العنبري قيادة فريقه لحصد 206 نقــــــاط بنسبة إيجابيــــة بلغت 63 % من إجمالي النقاط المتاحة خلال المباريات التي قاد فيها الشارقة في الدوري على مدار المواسم الأربعة.

موسم 2022-2023

قاد المدرب عبدالعزيز العنبري فريق خورفكان منذ الجولة الأولى لموسم 2022-2023، وأنهى الموسم بالمركز العاشر برصيد 26 نقطة، جمعها من ستة انتصارات، وثمانية تعادلات، و12 هزيمة، كما شهد الموسم نفسه تعاقد البطائح مع المدرب الوطني معتز عبدالله قبل ثلاث جولات من نهاية الدوري، خلفاً للمدرب المغربي سعيد شخيت، لينهي البطائح مشواره في الدوري بالمركز 12 ويضمن البقاء بدوري المحترفين.

وفي الموسم نفسه أيضاً استعان دبا الفجيرة بخدمات المدرب المواطن حسن العبدولي الذي حل خلفاً للفرنسي عيسى غريغوري، إلا أن مهمة العبدولي لم تكلل بالنجاح بعد أن أنهى دبا الفجيرة موسمه في المركز 13.

موسم 2023-2024

بدأ الدوري في موسم 2023-2024 بوجود عبدالعزيز العنبري ومحمد جلبوت على رأس القيادة الفنية لفريقي خورفكان والإمارات، لكن إدارة نادي خورفكان أنهت العلاقة مع المدرب العنبري في سبتمبر من عام 2023 بالتراضي بين الطرفين، وذلك بعد جولتين من انطلاقة الدوري، حقق خلالها الفوز على حتا (2-1)، وخسر أمام شباب الأهلي (1-2)، وتعادل مع اتحاد كلباء في ذهاب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي (1-1)، وخسر في لقاء الإياب بنتيجة (1-5).

ولم يختلف الحال بالنسبة للمدرب محمد جلبوت، بعد أن أعلن نادي الإمارات في الرابع من سبتمبر إقالته بعد جولتين من انطلاق الدوري، اكتفى خلالها الإمارات بحصد نقطة واحدة بعد الخسارة أمام الوصل في الجولة الافتتاحية (صفر- 1)، وتعادل إيجابي أمام عجمان في الجولة الثانية (4-4).

■ قائمة المدربين المواطنين في المواسم الأربعة الماضية

• موسم 2020-2021

مهدي علي شباب الأهلي

عبدالعزيز العنبري الشارقة

سالم ربيع الوصل

موسم 2021-2022

عبدالعزيز العنبري الشارقة

موسم 2022-2023

عبدالعزيز العنبري خورفكان

معتز عبدالله البطائح

حسن العبدولي دبا الفجيرة

موسم 2023-2024

عبدالعزيز العنبري خورفكان

محمد جلبوت الإمارات

حارب: المدرب المواطن «حلّال أزمات»

طالب مدير منتخب الإمارات للكرة الشاطئية واللاعب والإداري السابق في نادي الوصل بدر حارب، الأندية خصوصاً أندية الوسط، بوضع ثقتها في المدرب المواطن، بدلاً من التعامل معه كـ«حلّال أزمات»، والتعاقد معه عند تسجيل الأندية نتائج سلبية أو اقترابها من شبح الهبوط.

وقال حارب لـ«الإمارات اليوم»، إن «العديد من المدربين المواطنين يمتلكون خبرات قوية وأكدوا حضورهم في دوري المحترفين على مدار السنوات الماضية، منهم مهدي علي وعبدالعزيز العنبري والدكتور عبدالله مسفر، وغيرهم من الأسماء التي قادت فرقها في مراحل حرجة من عمر الدوري، وعلى الأندية المحترفة خصوصاً التي تتطلع للتواجد في منتصف الترتيب أو الاكتفاء بالبقاء في دوري المحترفين، منح مزيد من الثقة للخبرات الوطنية والتعاقد مع المدرب المواطن».

وأوضح: «سجل موسم 2022-2023 لجوء ناديي البطائح ودبا الفجيرة للاستعانة بكل من معتز عبدالله وحسن العبدولي في تجربة استطاع خلالها معتز عبدالله قيادة البطائح للبقاء في الدوري، فيما كان العبدولي قاب قوسين أو أدنى من قيادة دبا الفجيرة للبقاء».

وأضاف: «رغم غياب اسم المدرب المواطن عن انطلاق الموسم الحالي، فإنني على ثقة بأن المدرب المواطن سيظهر في مراحل من هذا الدوري في ظل تواجد العديد من أسماء المدربين المواطنين أصحاب الخبرات القادرين على التعامل مع ضغوط دوري المحترفين».

■ مدربو أندية دوري «أدنوك» موسم 2024-2025

1ـ الوصل: الصربي ميلوش ميلوييفيتش

2ـ شباب الأهلي: البرتغالي باولو سوزا

3ـ العين: الأرجنتيني هيرنان كريسبو

4ـ الشارقة: الروماني أولاريو كوزمين

5ـ الوحدة: النرويجي روني ديلا

6ـ النصر: الهولندي ألفريد شرودر

7ـ البطائح: الكرواتي غوران توميتش

8ـ الجزيرة: المغربي الحسين عموته

9ـ عجمان: الصربي غوران توفاريتش

10ـ بني ياس: البرتغالي جواو بيدرو سوزا

11ـ كلباء: الصربي فوك رازوفيتش

12ـ خورفكان: الروماني دانييل إيسايلا

13ـ العروبة: البرتغالي برونو بيريرا

14ـ دبا الحصن: البرازيلي كايو زاناردي