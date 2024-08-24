المنصوري: الإمارات قادرة على التأهل لـ «أولمبياد 2028» بأكثر من دراج

أكد دراج المنتخب الوطني أحمد المنصوري أن التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة (لوس أنجلوس 2028) أصبح مطلباً مهماً وحتمياً وليس طموحاً، وأن أكثر من دراج إماراتي قادر على التأهل، خصوصاً بعد الإنجازات التي تحققت في الفترة الماضية.

وكان المنصوري قريباً من التأهل الرسمي إلى أولمبياد باريس، حيث ظلت محاولات جمع النقاط مستمرة حتى الأمتار الأخيرة، قبل أن يفقد عدداً من النقاط كلّفته عدم الصعود.

وشهدت «الدراجات الإماراتية» طفرة على مستوى النتائج والعروض في العامين الماضيين، كانت نتيجتها تأهل صفية الصايغ إلى أولمبياد باريس 2024 كأول سيدة إماراتية تصل رسمياً إلى الأولمبياد في رياضة الدراجات، كما نجح عبدالله جاسم في الحصول على الميدالية الذهبية بطلاً لآسيا تحت 23 سنة، فيما نال محمد المطيوعي المركز الثاني، إضافة إلى احتلاله المركز السابع عالمياً في ترتيب المطاردة الفردية في المضمار.

وقال أحمد المنصوري لـ«الإمارات اليوم»: «التأهل الأولمبي أصبح مطلباً رئيساً وليس طموحاً فقط، وسنبدأ الاستعداد من الآن، وأعتبر أن بطولة آسيا للمضمار في تايلاند التي ستنطلق بعد غد هي بداية الاستعداد الجيد والمشوار الطويل الذي يستمر حتى بداية عام 2027، ويبدأ فيه جمع النقاط من أجل التأهل الرسمي لأولمبياد 2028».

وأضاف: «بطولة آسيا للمضمار هي خطوة أولى، والهدف من المشاركة هو تحقيق نتائج إيجابية والمنافسة على ميداليات آسيوية جديدة تضاف إلى رصيد منتخبنا الوطني. لجنة المنتخبات تدرس كل المشاركات التي سيكون لها عامل كبير في ارتقاء مستوى الدراجين».

وتابع: «نستطيع الصعود إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028 بأكثر من دراج في فئتي الطريق والمضمار، وهذا ما نبحث عنه حالياً، وتسعى إليه لجنة المنتخبات في الاتحاد، مازال لدينا أربع سنوات قبل انطلاق هذا الحدث الأولمبي الكبير».