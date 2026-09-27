بعد خروجه من «خليجي 27».. الكويت يُصالح جماهيره بتذاكر مجانية للسوبر السعودي

اختار الاتحاد الكويتي لكرة القدم طريقة مختلفة لمصالحة جماهير الأزرق عقب الخروج من بطولة "خليجي 27"، حيث أعلن منح المشجعين تذاكر مجانية لحضور جميع مباريات كأس السوبر السعودي، المقرر إقامتها على استاد جابر الأحمد الدولي في ديسمبر المقبل.

وجاءت المبادرة عقب خسارة المنتخب الكويتي أمام العراق 2-3، وفقدانه فرصة التأهل إلى الدور نصف النهائي، إذ نشر الاتحاد بياناً عبر حسابه الرسمي قدّم خلاله اعتذاره للجماهير عن عدم مواصلة المشوار في البطولة.

وأوضح الاتحاد أن منح التذاكر المجانية يأتي تقديراً للجماهير التي وقفت خلف المنتخب وساندته خلال مباراتي السعودية والعراق.

وفي الوقت نفسه، أعلن الاتحاد فتح ملف الخروج من البطولة، إذ سيُقدّم الجهازان الفني والإداري تقريراً يتضمن أسباب عدم التأهل وأوجه الخلل، تمهيداً لوضع الحلول المناسبة وتطوير مستوى المنتخب في الاستحقاقات المقبلة