29 لاعباً في قائمة منتخب الشباب استعداداً لمعسكر كرواتيا

اختار الجهاز الفني لمنتخب الشباب لكرة القدم تحت 20 عاماً، بقيادة المدرب سليم عبدالرحمن، 29 لاعباً استعداداً لإقامة معسكر إعداد خارجي في كرواتيا خلال الفترة من 27 الجاري حتى 11 سبتمبر المقبل، ضمن تحضيرات المنتخب للاستحقاقات المقبلة. واللاعبون، هم: زايد عبدالله وعامر الفارسي وعلي الصفار ومحمد عبدالسلام ويوسف أحمد وسعود علي وفهد جاسم ومنصور البلوشي وحمدان سعيد ونهيان المعمري وعبدالرحمن طلال وعتيق عصام وسيف الكعبي وراشد المزروعي وعبدالعزيز المرزوقي وفيصل إسماعيل ومحمد ناصر وحازم محمد وأنطوني خياط وماجد المهري وسولومون سوسو وغياث لوتاه وأحمد رائد وسيف الفارسي ومحمد بطي وعبدالله فيصل وعبيد سالم وعيد الحمادي وغيث عبدالله.