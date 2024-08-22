رياضيون: معسكرات الإعداد والصفقات الجديدة تبشر بموسم استثنائي

توقع رياضيون أن تكون هناك منافسة قوية على لقب النسخة الجديدة من دوري المحترفين لموسم 2024-2025 الذي ينطلق غداً، وأرجعوا ذلك إلى مجموعة من الشواهد على رأسها معسكرات الإعداد التي خاضتها الأندية تحضيراً للموسم الجديد، بجانب الصفقات القوية التي أبرمتها بعض الفرق، وكذلك النهاية القوية التي شهدتها البطولة في الموسم الماضي، ورغبة الفرق في الاستمرار بالقوة نفسها خلال الموسم الجديد، بجانب تواجد بطل ثنائية الدوري والكأس، فريق الوصل الباحث عن تكرار تجربة الفوز باللقب، إضافة إلى رغبة كل من العين وشباب الأهلي في العودة إلى التتويج باللقب واستعادة الدرع. وأشاروا إلى أن الفرق الأكثر إقناعاً وتطوراً وقدرة على الوجود في صلب المنافسة على نيل درع الدوري، هي الوصل والعين وشباب الأهلي مع إمكانية وجود فرق الجزيرة والوحدة والنصر والشارقة، كونها من الفرق المرشحة دائماً للمنافسة على اللقب.

وأكدوا لـ«الإمارات اليوم»، أن «فوز العين بلقب دوري أبطال آسيا، وفوز الوصل بثنائية الموسم الماضي، سيجعل هناك منافسة قوية على لقب الدوري، كما سيجعل الأنظار تتجه إلى الدوري الإماراتي».

وشهدت الانتقالات الصيفية الحالية، إبرام عدد كبير من الصفقات المميزة، وتعاقد بطل آسيا العين مع البرتغالي فابيو كاردوسو قادماً من بورتو، كما تعاقد بطل الدوري الوصل مع اللاعب الياباني تاكاشي أوشينو، إضافة إلى التعاقد مع اللاعب الصربي سردان مييايلوفيتش، وأبرم شباب الأهلي صفقتين مميزتين بالتعاقد مع لاعب باير ليفركوزن، الإيراني سردار آزمون، وقلب الدفاع البرازيلي أياغو سانتوس. ولحق الجزيرة بركب الصفقات القوية، فأعلن تعاقده مع نجم أرسنال السابق ومنتخب مصر محمد النني، وهداف الدوري الكرواتي، الأرجنتيني رامون ميريز، أما النصر فأبرم صفقة محلية قوية، وهي التعاقد مع الأسطورة علي مبخوت، ولاتزال فترة الانتقالات مستمرة.

منافسة رباعية

من جانبه، قال مدير منتخب الإمارات لكرة القدم الشاطئية، بدر حارب، إن الدوري الإماراتي أصبح من البطولات القوية، وستكون له متابعة كبيرة، خصوصاً بعد فوز العين بلقب دوري أبطال آسيا، وهو ما سيحفز الكثير من الفرق على الفوز بالدوري، وتكرار ما فعله العين من تمثيل ناجح ومشرف للكرة الإماراتية على المستوى الخارجي.

وأكد أن المشاركات الخارجية لفرق الوصل والعين وشباب الأهلي والشارقة والنصر، سيكون لها دور كبير في رسم خريطة المنافسة، وقال: «يحتاج أي فريق يرغب في تكرار إنجاز العين إلى دكة بدلاء قوية، ولاعبين على مستوى متميز، واكتمال جميع الخطوط».

وتوقع بدر حارب، أن يكون فريق البطائح الحصان الأسود خلال الموسم الجديد، وأن يلعب دوراً مهماً في مبارياته مع فرق الصدارة، أما المنافسة على لقب الدوري فستكون رباعية.

مفاجأة النصر

من جانبه، أكد وكيل اللاعبين، وليد الشامسي، أن التعاقدات الصيفية سيكون لها دور مهم في رسم طبيعة المنافسة على لقب الدوري الموسم المقبل، خصوصاً تعاقد شباب الأهلي مع الدولي الإيراني سردار آزمون قادماً من نادي باير ليفركوزن الألماني، لكنه توقع في الوقت نفسه مفاجأة من فريق النصر، وأن يكون من بين المرشحين للمنافسة على اللقب، نظراً لوجود المدرب الهولندي شرودر، وأيضاً بسبب الصفقات الجيدة التي أبرمها الفريق، وفي مقدمتها التعاقد مع علي مبخوت.

وقال: «المنافسة ستكون بين الثلاثي الوصل والعين وشباب الأهلي، نظراً لما قدموه من مستوى متميز في الموسم الماضي، وأيضاً قوة فترة الإعداد والتعاقدات الصيفية، وقد يكون النصر هو الحصان الأسود في المنافسة على اللقب».

وأضاف: «أتوقع ابتعاد الشارقة عن المنافسة في الموسم الجديد، بسبب الأزمات التي عاناها منذ الموسم الماضي، خصوصاً مع المدرب الروماني كوزمين، وأيضاً عدم وجود صفقات قوية، والأمر نفسه ينطبق على فريقي الوحدة والجزيرة، وإن كانا يملكان مجموعة جيدة من اللاعبين، خصوصاً الجزيرة الذي أبرم صفقتين من العيار الثقيل، لكن في الوقت نفسه الفريق لا يملك كاريزما البطل المنافس على اللقب».

وحول المنافسة في منطقة الوسط، أشار الشامسي إلى أن فرق البطائح وعجمان وبني ياس واتحاد كلباء، قامت بعمل جيد خلال فترة الانتقالات الصيفية، لكنه أوضح أن منافسة هذه الفرق ستكون في وسط الجدول، وقد تشكل مبارياتها دوراً مهماً في تحديد هوية الفرق المنافسة على لقب الدوري، مؤكداً أن الثلاثي (العين والوصل وشباب الأهلي) سيكون في صلب المنافسة.

موسم استثنائي

وأشار المحلل الفني، خالد عبيد، إلى أن الموسم الجديد سيكون استثنائياً على مستوى المنافسة بين الفرق التي ستكون شرسة جداً في الصدارة، وأوضح أن استعدادات الفرق تظهر مدى جاهزيتها الكبيرة، خصوصاً الوصل والعين وشباب الأهلي والوحدة.

وقال: «فريق الشارقة قد يكون بعيداً نسبياً عن المنافسة، بسبب عدم إبرام صفقات قوية، والحال نفسها تنطبق على الجزيرة الذي كان بعيداً عن المنافسة في الموسم الماضي. الفريقان في مرحلة البناء حالياً، وإذا نجحا في استغلال انشغال فرق العين والوصل وشباب الأهلي بالمشاركات الخارجية، وكثرة المباريات فقد يكون لهما ظهور مختلف». وأضاف: «الحصان الأسود للموسم الجديد، سيكون بين عجمان وبني ياس والبطائح، وهي فرق تقدم دائماً نتائج إيجابية، وحتى فرق القاع ستكون بينها منافسة قوية، بسبب كثرة التعاقدات التي أُعلن عنها، وأتوقع أن الفرق التي لم تنجح في حصد النقاط منذ بداية الدوري، سيكون من الصعب عليها اللحاق بفرق الوسط والصدارة».

وتابع: «من الصعب توقع الفريق المؤهل للفوز بلقب الدوري، بعض الفرق ظهرت بشكل رائع في فترات الإعداد، وأيضاً على مستوى الصفقات، لكن الجولات الخمس الأولى من الدوري ستكون حاسمة بشكل كبير في معرفة هوية الفرق التي ستكمل حتى النهاية، خصوصاً مع وجود توقفات دولية، ومشاركات خارجية على مستوى آسيا».