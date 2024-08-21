«رولينغ كورت» بشعار «غودولفين» يطلب لقب «آكومب ستيكس»

يطلب المهر «رولينغ كورت»، المملوك لفريق «غودولفين» العالمي، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، وضع بصمته الأولى على صعيد السباقات ذات التصنيف الرفيع، حين ينشد لقب سباق «آكومب ستيكس» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الثالثة «جروب3» لمسافة 1400 متر عشبي، الذي يقام اليوم على مضمار «يورك» البريطاني العريق.

وسبق لـ«رولينغ كورت» المنتسب للفحل «جستفاي» أن حقق خلال مشاركته الوحيدة في عالم السباقات، انتصاراً باهراً في يوليو الماضي، بفارق خمسة أطوال ونصف الطول عن أقرب منافسيه، على مضمار «سانداون بارك» البريطاني لمسافة 1400 متر.

وعلق مدرب «غودولفين» شارلي آبلبي، على حظوظ «رولينغ كورت» بقوله في تصريحات صحافية: «سعداء بالأداء الذي قدمه (رولينغ كورت) الشهر الماضي في مشاركته الأولى، واكتسب خلالها قدراً كبيراً من الجاهزية»، مضيفاً: «شعرنا بأن سباق مضمار يورك مناسب له، وأكثر تنافسية، بعد تغير شروط السباق لهذا العام».