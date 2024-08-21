منتخب «شباب الكاراتيه» يشارك في بطولة آسيا بـ 15 لاعباً

غادرت، أمس، بعثة المنتخب الوطني لشباب الكاراتيه، متجهةً إلى العاصمة الفلبينية مانيلا، للمشاركة في النسخة الـ22 من البطولة الآسيوية للناشئين والشباب، التي تقام من 23 إلى 25 أغسطس الجاري.

يترأس البعثة نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي، راشد آل علي، وتضم مدير المنتخب أحمد سالم باصليب، ومدربي الكوميتيه والكاتا وحيد حسيني ونادر بيجي، ويرافق البعثة رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الإماراتي عضو لجنتي الحكام الآسيوية والدولية جابر الزعابي.

ويمثل المنتخب في البطولة 15 لاعباً ولاعبة، هم: شيخة جوهر وخديجة الجسمي وشذى بلال النوبي وشمسة المشرخ وعبدالغني محمد وكريم فوزي وأحمد إبراهيم بخيت وراشد الصريدي وخالد الكندي ومبارك الكعبي وفيصل الخالدي وراشد مبارك وراشد الحجاج وعلي البلوشي وسيف القايدي.