بدر ثاني: تجمع داخلي لـ «المضمار» لاختيار عناصر منتخب الدراجات

أكد مدرب منتخب الإمارات للدراجات في المضمار للشباب والناشئين، بدر ثاني، استمرار التجمعات الأسبوعية للاعبي الأندية في مضمار زايد بالشارقة، تمهيداً لاختيار أفضل العناصر لتمثيل المنتخب في البطولة العربية للمضمار التي ستقام في القاهرة، خلال شهر نوفمبر المقبل، مشيراً إلى وجود أكثر من 18 دراجاً لفئتي الشباب والناشئين، تمهيداً لتسجيل الدراجين المتميزين في سجلات المنتخب.

وقال بدر ثاني لـ«الإمارات اليوم»: «حرص اتحاد الدراجات على تنظيم تجمع دوري للدراجين لثلاثة أيام في الأسبوع، ينتظم فيها نحو 18 دراجاً، وبدأ التجمع من بداية شهر أغسطس، ويستمر حتى موعد انطلاق البطولة العربية للمضمار في القاهرة».

وأضاف: «الهدف هو استمرار التدريبات على المضمار، وتجهيز جيل جديد من الدراجين، وتشكيل قاعدة من الموهوبين للمنافسة في البطولات المقبلة».

ويشارك منتخب الدراجات سنوياً في البطولة العربية للمضمار بالقاهرة، والمعتمدة في الاتحاد الدولي للدراجات، بحثاً عن النقاط المؤهلة للسباقات والمنافسات العالمية، ونجح المنتخب في إحراز 42 ميدالية في بطولة العام الماضي.