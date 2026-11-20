أحرز منتخب الإمارات 9 ميداليات ملونة (3 ذهبيات، و4 فضيات، وبرونزيتين)، في اليوم الأول من بطولة فزاع الدولية للدراجات الهوائية لأصحاب الهمم "دبي 2026"، المقامة برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية رئيس مجلس دبي الرياضي، وتمتد منافساتها على مضمار "ميدان" بدبي حتى يوم غدٍ السبت.

وجاء حصاد الذهب لإبطال الإمارات في سباقات الفردي ضد الساعة، عبر سلامة الخاطري في فئة "دبليو سي 5"، وعبدالله البلوشي في فئة "سي 4"، وحسين المازم في فئة "إتش 3"، فيما جاءت الميداليات الفضية مع سالم الجنيبي في فئة "سي 3"، وأحمد البدواوي في فئة "سي 5"، وعايض الأحبابي في فئة "إتش 3"، وراشد الظاهري في فئة "إتش 4"، وجاءت الميداليتين البرونزيتين عبر كل من ذبيان المهيري لفئة "إتش3"، وسعيد الظاهري لفئة "إتش 4".

وأكد رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، ثاني جمعة بالرقاد، أن النسخة الأولى لبطولة فزاع الدولية للدراجات الهوائية، تعد الأولى من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى الأثر الإيجابي لهذه البطولة في مسيرة الدراجات الهوائية، وأن نجاحات البطولة يؤسس لخطوات ثابتة نحو الأمام وفق المستهدفات المطلوبة.