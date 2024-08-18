«كأس الإمارات» تدشن الموسم الجديد لكرة اليد

كشف اتحاد كرة اليد عن الروزنامة الرسمية لمسابقاته للموسم الجديد 2024-2025، المتضمنة سبع بطولات لمرحلة الرجال: خمس منها محلية، واثنتان خارجية (كأس السوبر الإماراتي - البحريني) و(كأس السوبر الإماراتي - السعودي)، على أن تدشن مسابقة كأس الإمارات في الرابع من أكتوبر المقبل الموسم الجديد. ويتضمن موسم الرجال بجانب كأس الإمارات كلاً من: كأس السوبر الإماراتي، وكأس الاتحاد، وكأس رئيس الدولة، بجانب الدوري العام الذي لم يحدد موعد انطلاقته بعد.

وتقام كأس الإمارات من ثلاثة أدوار بعد أن تم توزيع الفرق التسعة المشاركة في الدور التمهيدي على مجموعتين: ضمت الأولى شباب الأهلي والعين ودبا الحصن والوصل، والعائد مجدداً لمنافسات الرجال فريق الوحدة، فيما اقتصرت المجموعة الثانية على أربعة فرق هي: الشارقة ومليحة والجزيرة والنصر، على أن تسفر نتائج الدور التمهيدي عن تأهل متصدري ووصيفي المجموعتين إلى الدور نصف النهائي الذي يقام في 22 أكتوبر، ويتحدد على أثره طرفا المباراة النهائية التي تقام يوم 26 من الشهر ذاته.