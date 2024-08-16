برونو: العروبة جاهز لانطلاقة الموسم ومباراة النصر

أكد مدرب الفريق الاول لنادي العروبة البرتغالي برونو بيريرا، ان لاعبيه على استعداد عالي لخوض المباراة الأولى للفريق في انطلاق الموسم الحالي والذي ستجمعه مع النصر ضمن منافسات الدور الأول لبطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وتقام في ملعب دبا الفجيرة، مؤكدا أن جميع اللاعبين يتطورون يوما بعد آخر للوصول للجاهزية التامة.



وقال برونو، في أول مؤتمر صحفي للعروبة منذ قيادته للفريق للصعود من دوري الدرجة الأولى: "أتوقع أن تشهد المباراة الأولى تطور كبير في الاداء ولكن لا زلنا نحتاج لتطور أفضل من ونحن جاهزون لهذه المباراة مؤكدا ان نادي النصر سيكون في نفس المستوى لأن هذه المرحلة من الطبيعي ان تكون الفرق في حالة تطور".

وأضاف المدرب في رسالة لجمهور الفريق: "نستطيع أن نعدكم أننا سنكون منظمين وأننا أيضا سنقاتل للحصول على أفضل النتائج، وأتمنى أن تكون أول مباراة جيدة للفريق في الموسم الحالي بحيث يحقق نتيجة إيجابية وأن تساهم بالصعود للمرحلة المقبلة من البطولة".