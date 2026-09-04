فريق الظفرة يزيل الألباني لوشكيا من قائمته بعد 57 لمسة فقط

علمت «الإمارات اليوم» أن شركة نادي الظفرة لكرة القدم أزالت اسم صانع الألعاب الألباني ريجي لوشكيا من قائمة الفريق، وقديت مكانه المهاجم المغربي كريم البركاوي، العائد إلى صفوف «فارس الظفرة» بعد فترة قصيرة من رحيله، في قرار جاء بعد مشاركة لوشكيا في ثلاث مباريات فقط منذ بداية الموسم، لمس خلالها الكرة 57 مرة.

وجاءت إعادة البركاوي ضمن تحركات إدارة الظفرة لمعالجة العقم الهجومي الذي لازم الفريق في انطلاقته، بعدما خسر مبارياته الثلاث الأولى واكتفى بتسجيل هدف واحد، ما دفع النادي إلى البحث عن حل سريع يعيد الفاعلية إلى خط المقدمة.

وفرضت عودة الهداف المغربي على النادي التضحية بأحد لاعبيه الأجانب، في ظل اكتمال الخانات الخمس المخصصة للمحترفين، لتتجه الأنظار إلى لوشكيا، الذي انضم إلى الظفرة منتصف يونيو الماضي قادماً من تراكتور الإيراني في صفقة انتقال حر.

وانتهت تجربة اللاعب الألباني سريعاً مع الفريق، بعد ظهوره في الجولات الثلاث الأولى، مقابل استعادة البركاوي الذي كان أحد أبرز أوراق الظفرة الهجومية في الموسم الماضي، بعدما سجل 11 هدفاً وأنهى سباق الهدافين في المركز الرابع.

ومن المنتظر أن يسجل البركاوي ظهوره الأول بعد العودة عندما يلتقي الظفرة مع الوحدة، مساء الأحد، ضمن الجولة الرابعة من دوري المحترفين لكرة القدم، في مباراة يتطلع خلالها «فارس الظفرة» إلى إيقاف نزيف النتائج وحصد أولى نقاطه هذا الموسم.

وتعوّل إدارة الظفرة على أن يمنح البركاوي الفريق دفعة هجومية سريعة، مستفيداً من معرفته السابقة بأجواء النادي والدوري، في وقت يحتاج فيه الفريق إلى بداية جديدة تعيد إليه التوازن قبل أن تتسع دائرة الضغوط في الجولات المقبلة.