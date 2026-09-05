أصغر لاعب يشارك في الدوري الإماراتي بعمر 15 عاماً

شهدت مباراة غلف يونايتد والذيد، التي أقيمت مساء أمس ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى، مشاركة اللاعب سيف السعدي، البالغ من العمر 15 عاماً و8 أشهر و17 يوماً، ليكتب اسمه، وفقاً للبيانات المتاحة، كأصغر لاعب يشارك مع الفريق الأول في تاريخ مسابقات الدوري الإماراتي بدرجتيه الأولى والمحترفين.

وجاءت مشاركة السعدي في الدقيقة 90، بديلاً للبرازيلي ويبيرتي كريستيانو سيلفا، في خطوة تعكس التوجه الفني لنادي غلف يونايتد، بقيادة الأسطورة الإسبانية أندريس إنييستا، نحو منح المواهب الشابة فرصة الظهور مع الفريق الأول، وعدم الاكتفاء بمشاركتها في المراحل السنية.

وقال رئيس نادي غلف يونايتد، أحمد الصراف، لـ«الإمارات اليوم»: «مشاركة لاعب بهذا العمر تحمل دلالة فنية مهمة، وتعكس توجه النادي نحو الاستثمار في المواهب ومنحها فرصة اكتساب الخبرة في سن مبكرة، خصوصاً أن اللعب مع الفريق الأول يمثل اختباراً مختلفاً تماماً عن منافسات المراحل السنية».

وأضاف: «نسعى في غلف يونايتد إلى بناء فريق قادر على المنافسة، مع الاعتماد على عناصر شابة إلى جانب اللاعبين أصحاب الخبرة، في تجربة تعكس رغبة النادي في اكتشاف المواهب وتطويرها ومنحها المساحة الكافية لإثبات نفسها».

وأوضح الصراف أن السعدي يمضي عامه الثالث في صفوف غلف يونايتد، بعدما نجحت إدارة النادي في اكتشاف موهبته والعمل على تطويرها، مشيراً إلى أن الطموحات كبيرة بالنسبة للاعب، وأن ظهوره مع الفريق الأول في هذا العمر يمثل دفعة مهمة في مسيرته الكروية.

وأكد أن مشاركة السعدي ليست مجرد ظهور عابر، بل تأتي ضمن رؤية النادي لإعداد المواهب ومنحها الخبرة بصورة تدريجية، معرباً عن أمله في أن تكون هذه الخطوة بداية لمسيرة أطول للاعب مع الفريق الأول، وأن يواصل تطوره خلال السنوات المقبلة.



