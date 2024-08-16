الجزيرة يتعاقد مع الأرجنتيني رامون ميريز

أعلن نادي الجزيرة رسمياً التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني رامون ميريز (27 عاماً)، مهاجم فريق أوسيبك الكرواتي، ليمثل الفريق بداية من الموسم المقبل، وذلك بحثاً عن تعويض المهاجم السابق للفريق الأسطورة علي مبخوت، الذي انتقل إلى فريق النصر.

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي خبر توقيع اللاعب، وذكرت صحف ومواقع أجنبية أن العقد يمتد لثلاثة مواسم، في صفقة بلغت قيمتها 3 ملايين يورو، ولعب المهاجم الأرجنتيني ميريز مع فريقه السابق أوسييك الكرواتي 34 مباراة بجميع البطولات في الموسم الماضي 2023-2024، سجل خلالها 19 هدفاً، وصنع 7 أهداف لزملائه.

ويبدأ الجزيرة الموسم الجديد بمواجهة البطائح بعد غدٍ الأحد، ببطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.