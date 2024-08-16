فريق الإمارات يستعد للموسم الجديد بـ 15 يوماً في تركيا

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإمارات، أمس، إلى المعسكر الخارجي في مدينة بورصة التركية، الذي يستمر 15 يوماً، يخوض فيه الفريق عدداً من المباريات التجريبية استعداداً للموسم الجديد الذي سيشارك خلاله الفريق في دوري الدرجة الأولى.

يترأس البعثة عضو مجلس الإدارة المشرف العام على كرة القدم سلطان أحمد بوشريجة.

وأكد رئيس البعثة في تصريحات صحافية أن الإدارة استقرت على أن تكون تركيا هي مقر معسكر الفريق هذا العام، بعد أن تابعت عن قرب موقع المعسكر مع توافر الخدمات كافة التي يحتاج إليها الفريق.