«أبوظبي للزوارق السريعة» يدافع عن لقب مونديال الفورمولا 2 في جولة ليتوانيا

أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أمس، مشاركة فريق أبوظبي للزوارق السريعة، في الجولة الثالثة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 2، التي تنطلق اليوم، وتستمر حتى السبت المقبل، في مدينة كلابيديا في ليتوانيا. ويسعى راشد القمزي بطل النسخة الماضية للحفاظ على لقبه، وذلك بعد النتائج المميزة التي حققها في الجولة الثانية من البطولة بالنرويج، فيما جاء زورق أبوظبي 36 بقيادة منصور المنصوري ثانياً، لينهي ثانية محطات البطولة في صدارة الترتيب العام للمنافسة برصيد 25 نقطة، بعد تصدر القمزي.

ويترأس بعثة الفريق ناصر الظاهري، بجانب المتسابقين راشد القمزي ومنصور المنصوري، والطاقم الفني والإداري.