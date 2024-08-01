"نوتابل سبيش" يهدي غودولفين لقب "ساسيكس ستيكس" البريطاني في "غودوود"

أكد نجم فريق "غودولفين" العالمي، المهر "نوتابل سبيش" جدارته كبطل لسباق "2000 غينيز" الإنجليزي، عقب أدائه الرائع وفوزه بلقب سباق "ساسيكس ستيكس" المخصص للفئة الأولى "جروب1" لمسافة 1600 متر عشبي، وجرى على مضمار "غودوود" البريطاني العريق.

وعرف الفارس وليام بيوك، كيفية قيادة "نوتابل سبيش" لتحقيق انطلاقة جيدة، والتموضع سريعاً خلف كوكبة الصدارة، قبل أن يستقر جهة السياج الداخلي، حيث تقاربت الفوارق بين الجياد المنافسة، قبل أن يطلق له العنان مع دخول 300 متر الأخيرة، للاندفاع نحو الصدارة وقطع خط النهاية بالمركز الأول، بزمن بلغ دقيقة و35 ثانية و97 جزء من الثانية، متفوقاً بطول ونصف الطول صاحب المركز الثاني عن الجواد الإماراتي "ملجوم" بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب وليام هاغاس، وقيادة الفارس توم ماركواند.

وبات "نوتابل سبيش" أول حصان منذ الأسطورة "فرانكل" الذي يحقق الفوز في كل من سباقي "2000 غينيز" و"ساسيكس ستيكس" في نفس الموسم، بينما كان فوزه في "غودوود" يمثل الانتصار الخمسين لفريق "غودولفين" العالمي بالفئة الأولى من أبناء الفحل "دباوي".