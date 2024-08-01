نادي الشارقة الثقافي للشطرنج يختتم نشاطه الصيفي (عطلتنا غير)

نظم نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، حفل اختتام النشاط الصيفي ( عطلتنا غير 2024)، وذلك بحضور الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة النادي، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وهنادي اليافعي مدير ادارة سلامة الطفل بالمجلس الاعلى لشؤون الأسرة، والعقيد أحمد محمد المري مدير ادارة الشرطة المجتمعية، وعدد من ممثلي الدوائر والمؤسسات الحكومية بالشارقة، ومؤسسة الغانم القابضة الراعي الرسمي للنشاط، والطلبة المشاركين وأولياء أمورهم.

وشهد حفل التخريج تنظيم عدد من البرامج والأنشطة التفاعلية بمشاركة إدارة الشرطة المجتمعية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، وجمعية الشارقة للفنون الشعبية والمسرح، ودائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، ومركز دجلة للاستشارات والتدريب، ومؤسسة غيمة، ودار شاهين للطباعة والنشر والتوزيع.

بدأ حفل الاختتام بالسلام الوطني لدولة الامارات العربية المتحدة، بعدها تلا الطالب عبيد عمر الشامسي آيات بينات من القرآن الكريم، ليقوم راعي الحفل بتكريم الشركاء واللجنة المنظمة وفريق العمل التطوعي التابع لمركز الشارقة للعمل التطوعي. وانطلقت فعاليات الحفل الرسمية بعرض فيلم تسجيلي تضمن ملخصا للنشاط الصيفي منذ انطلاقه ولغاية يوم الاختتام، ورأي أولياء الأمور والطلبة المشاركين بما تم تقديمه من برامج خلال فترة النشاط، ليتم بعده تقديم عمل مسرحي لإدارة الشرطة المجتمعية وهو بعنوان (كن مع أبنائك) تضمن نصائح ورسائل توعوية بالسلوكيات الخاطئة والدخيلة وتأثيرها السلبي على الفرد والمجتمع وتوعيتهم بطرق التصدي لها، كما تضمن الحفل مسابقات في الحساب الذهني التفاعلي بالتعاون مع مركز دجلة للاستشارات والتدريب، حيث قدم المركز ضمن هذا السياق وخلال فترة النشاط الصيفي عددا من الورش التدريبية في الحساب الذهني، ليتم اختيار الطلبة الذين حققوا نتائج إيجابية خلاله لخوض مسابقة الحفل الختامي.

وجرى خلال الحفل تنظيم جولة شطرنج خاطف شارك فيها عدد من الطلبة المتميزين في لعبة الشطرنج، حيث تمكن النادي من استقطاب ما يزيد عن 40 طالبا من منتسبي النشاط المتميزين في هذه اللعبة إلى صفوفه.

كما كرّمت دار شاهين للطباعة والنشر والتوزيع خلال مراسم الحفل، عددا من الطلبة المتميزين، الذين أبدعوا وتنافسوا فيما بينهم لتأليف القصص القصيرة.

وجرى على هامش الحفل تنظيم معرض متنوع وذلك بالتعاون مع جمعية الشارقة للفنون الشعبية والمسرح، ومؤسسة غيمة، ومركز دجلة ودار شاهين، حيث تضمن تأدية فقرات فنية شعبية قدمتها فرقة العيالة ، وعرضا لمجموعات قصصية من تأليف الأطفال، ومنتجات الحكواتي عبدالناصر التميمي، بالإضافة إلى المأكولات الشعبية الإماراتية وبوظة بكداش.