"تحدي دبي للدراجات الهوائية" يجمع 41836 مشاركاً احتفاءً بالدورة العاشرة من "تحدي دبي للياقة"

في مشهد جسّد حيوية دبي وشغف مجتمعها بالرياضة، احتشد 41836 من محبي ركوب الدراجات صباح اليوم على شارع الشيخ زايد وفي وسط مدينة دبي، للمشاركة في «تحدي دبي للدراجات الهوائية»، برعاية «دي بي ورلد»، أكبر فعالية مجتمعية لركوب الدراجات في المنطقة. وجاء الحدث ليدشّن برنامج الفعاليات الرئيسية للدورة العاشرة من «تحدي دبي للياقة»، جامعاً مشاركين من مختلف الأعمار والقدرات البدنية.

وتجلّت روح الترابط الأسري في مشاركة عائلات جمعت أجيالاً مختلفة من الأطفال والآباء والأجداد معاً، في مشهد عكس قيم «عام الأسرة» في دولة الإمارات. وحوّلت الفعالية ممارسة الرياضة إلى تجربة عائلية مشتركة، عزّزت التقارب بين الأجيال، وجسّدت رسالة التحدي في ترسيخ العادات الصحية وجعل النشاط البدني جزءاً أصيلاً من الحياة اليومية.

ونظمت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي الفعالية، دعماً لرؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في جعل دبي واحدة من أكثر مدن العالم نشاطاً. وتحمل دورة هذا العام شعار "مستعد لتحدي 30×30؟"، الذي يدعو كل فرد إلى اختيار النشاط الذي يناسبه وممارسته لمدة 30 دقيقة يومياً طوال 30 يوماً.

وقال سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي: "أسعدنا أن نرى الأطفال والآباء والأجداد يركبون دراجاتهم معاً في عام الأسرة، ويقضون وقتاً يبقى في ذاكرتهم، ويستفيدون من ممارسة الرياضة. وقد منحت مشاركة 41,836 من الدراجين صباح اليوم الدورة العاشرة من تحدي دبي للياقة بداية مميزة. فمشهد آلاف السكان والزوار على دراجاتهم في شارع الشيخ زايد ووسط مدينة دبي، بالقرب من أبرز معالم الإمارة، يؤكد حب الناس للرياضة وحرصهم على النشاط البدني".

وأضاف: "أصبح تحدي دبي للدراجات الهوائية من الفعاليات الرياضية المجتمعية التي ينتظرها أهل دبي، وهو ما نلمسه في هذا الإقبال الكبير وحماس المشاركين. ونعتز باستمرار المبادرة في تشجيع الصغار والكبار، على اختلاف قدراتهم، على ممارسة الرياضة والاهتمام بصحتهم".

ومن جانبه، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "نشهد اليوم ثمرة عشر سنوات من العمل على تشجيع الناس على ممارسة الرياضة وجمعهم في أنشطة يستمتعون بها معاً. واجتماع الآلاف على شارع الشيخ زايد يوضح ما وصل إليه تحدي دبي للياقة، وكيف أصبحت الرياضة جزءاً من الحياة اليومية، وفرصة للقاء الناس وتوثيق العلاقات بينهم".

وأضاف: "أصبحت 30×30 جزءاً من حياة دبي، بفضل حماس المشاركين والتزامهم الذي شهدناه مجدداً اليوم. ومع ما ينتظر الجمهور من فعاليات وأنشطة مجانية طوال الشهر، نتطلع إلى تشجيع المزيد من الناس على اختيار الرياضة التي تناسبهم، واكتساب عادات صحية تستمر معهم، والاستمتاع بما تقدمه مدينتنا من أنشطة وتجارب".

وامتد المسار العائلي لمسافة 4 كيلومترات عبر وسط مدينة دبي، على طول بوليفارد الشيخ محمد بن راشد، حيث استمتع المشاركون برؤية برج خليفة ودبي أوبرا خلال الجولة.

أما مسار شارع الشيخ زايد، فبلغ طوله 12 كيلومتراً، ومنح الدراجين الأكثر خبرة فرصة غير معتادة لركوب الدراجات على هذا الشارع، مروراً بمتحف المستقبل وقناة دبي المائية، مع إطلالات على معالم المدينة.

وخصص المنظمون نقطة دخول لدعم مشاركة 53 من أصحاب الهمم، الذين استخدموا دراجات تُدار باليد، ودراجات ثنائية المقاعد، وأخرى مجهزة لتناسب احتياجاتهم. وأتاحت هذه التسهيلات لهم الانضمام إلى بقية المشاركين ومواصلة التقدم نحو إكمال تحدي 30×30.

ورافق الجولات برنامج ترفيهي على المسارين. فعلى المسار العائلي، استقبلت شخصية "سبايدرمان" وشخصيات "بوكيمون" وغيرها من الشخصيات الترفيهية المشاركين. كما قدّم منسقو الموسيقى عروضهم على عربات صغيرة، بمقاطع حماسية صاحبت الدراجين طوال الجولة.

وعند خط انطلاق مسار 12 كيلومتراً، تولّت مقدمة الحفل "كاتي أوفيري" تقديم الفقرات وتشجيع الدراجين. وشارك في البرنامج الموسيقي "روم جي" و"سيميو"، اللذان من المقرر أن يقدّما عروضاً أيضاً في مهرجان "أنتولد دبي".

وشملت الأنشطة خارج المسارين عروضاً للقرع على الطبول، ومشاركات للفرقة الموسيقية الاستعراضية الفلبينية، وفرقة "ميرور مابور" لطبول البانغرا، إلى جانب فقرات لفريق "الإمارات أول ستار" للعروض التشجيعية.

واستقبلت شخصية "نيون بير"، بنسختها الخاصة بدبي، العائلات في منطقة التجمع. كما عرضت لوحة مرورية ضوئية تفاعلية للدراجين سرعاتهم عند مرورهم أمامها.

ودعت الفعالية المشاركين إلى تزيين دراجاتهم وارتداء أزياء مبتكرة، مع فرصة للفوز بإحدى 4 جوائز. وقدّم الدراجون أفكاراً متنوعة لتزيين الدراجات، فيما ارتدت عائلات ومجموعات أزياء متناسقة، ضمن فئات "أفضل دراجة"، و"الفكرة الأكثر ابتكاراً"، و"أفضل أزياء عائلية"، و"أفضل أزياء جماعية".

وبعد "تحدي دبي للدراجات الهوائية"، يستقبل سد حتا المشاركين في "تحدي دبي للتجديف"، برعاية هيئة الطرق والمواصلات بدبي، يومي 7 و8 نوفمبر، مع استمرار تنظيم أنشطته على مدار يومين.

وفي 22 نوفمبر، يعود "تحدي دبي للجري" إلى شارع الشيخ زايد، حيث يُنتظر أن يجمع مجدداً مئات الآلاف من المشاركين.

وتُختتم الفعاليات الرئيسية يوم 29 نوفمبر بالدورة الثانية من "دبي يوغا"، برعاية "إم هيرو"، عند مبنى "البوابة" في مركز دبي المالي العالمي، ليلتقي المشاركون في جلسة جماعية لممارسة اليوغا معاً.

وتتوافر طوال أيام التحدي الثلاثين 3 قرى مجانية للياقة البدنية، وأكثر من 30 مركزاً مجتمعياً للياقة، إلى جانب آلاف الحصص والأنشطة في مختلف أنحاء دبي. وتمنح هذه الخيارات كل مشارك فرصة اختيار ما يستمتع به من رياضات والمواظبة عليه لإكمال تحدي 30×30.

يُقام "تحدي دبي للدراجات الهوائية" بتنظيم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي، وبرعاية "دي بي ورلد". وتضم قائمة الشركاء المشاركين بنك دبي التجاري، و"دي 43"، والمنطقة الحرة لجبل علي "جافزا"، و"إم هيرو - الغرير"، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، و"طلبات".

وتشمل قائمة الشركاء الرسميين "أمازون"، و"طيران الإمارات"، و"ماي دبي". ويدعم الحدث شركاؤه الحكوميون، وهم مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ووزارة التربية والتعليم، ولجنة تأمين الفعاليات بدبي، و"دبي الصحية"، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، وبلدية دبي، وغرف دبي.

ويستمر "تحدي دبي للياقة" حتى 29 نوفمبر، مع فعاليات وأنشطة مجانية تدعو سكان الإمارة وزوارها إلى المشاركة.