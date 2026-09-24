66 مدرسة في الشارقة تتخطى المتوسط الدولي.. والعلوم تقفز 14 مركزاً والقراءة 10 مراكز

قفزت مدارس الشارقة الخاصة 26 مركزاً عالمياً في الرياضيات خلال ثلاث سنوات، لتحتل المرتبة 14 عالمياً في نتائج البرنامج الدولي لتقييم الطلبة «PISA 2025»، مقابل المرتبة 40 في دورة 2022، فيما تقدّمت إلى المرتبة 23 عالمياً في العلوم والمرتبة 33 في القراءة، في تقدّم لافت عزز موقع الإمارة على خريطة التقييمات التعليمية الدولية.

وكرّمت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، خلال حفل رسمي نظمته في قاعة المدينة الجامعية بالشارقة، المدارس التي حققت أداءً متميزاً في نتائج «PISA 2025»، تقديراً للجهود والممارسات التعليمية التي أسهمت في رفع أداء الطلبة في الرياضيات والعلوم والقراءة.

وكشفت النتائج عن اتساع قاعدة المدارس التي تجاوزت المتوسط الدولي لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية «OECD»، إذ سجلت 66 مدرسة أداءً أعلى من متوسط المنظمة في الرياضيات، و50 مدرسة في العلوم، و37 مدرسة في القراءة، بما يعكس انتقال التحسن من نتائج مدارس محدودة إلى نطاق أوسع داخل منظومة التعليم الخاص في الإمارة.

ويكتسب التقدم أهمية إضافية باعتبار الشارقة شاركت للمرة الثانية بصفتها إمارة معيارية في دراسة «PISA»، التي تقيس قدرة الطلبة على توظيف معارفهم ومهاراتهم في الرياضيات والعلوم والقراءة، مع التركيز على التحليل والتفكير النقدي وحل المشكلات وتطبيق المعرفة في مواقف الحياة الواقعية.



35 نقطة إضافية في الرياضيات

وسجلت الرياضيات القفزة الأكبر في ترتيب مدارس الشارقة الخاصة، بعدما ارتفع متوسط الأداء 35 نقطة، من نتائج دورة 2022 إلى 481 نقطة في 2025، ما دفع المدارس من المرتبة 40 إلى المرتبة 14 عالمياً من بين 91 دولة ونظاماً تعليمياً مشاركاً، محققة تقدماً قدره 26 مركزاً.

وفي العلوم، ارتفع متوسط الأداء 36 نقطة ليبلغ 487 نقطة، وصعدت مدارس الإمارة من المرتبة 37 عالمياً في 2022 إلى المرتبة 23 في 2025، متقدمة 14 مركزاً، وامتد التحسن إلى القراءة، إذ ارتفع متوسط الأداء 13 نقطة ليصل إلى 448 نقطة، وتقدمت مدارس الشارقة الخاصة من المرتبة 43 إلى المرتبة 33 عالمياً، بقفزة بلغت 10 مراكز.

وبذلك جاءت مدارس الشارقة الخاصة في «PISA 2025» ضمن المراكز المتقدمة عالمياً في المجالات الثلاثة، مع تسجيل أقوى حضور لها في الرياضيات، تليها العلوم ثم القراءة.

5843 طالباً من 106 مدارس

وجاءت النتائج في ظل توسع كبير في قاعدة المشاركة، إذ شملت دورة 2025، 5843 طالباً وطالبة من 106 مدارس خاصة تقدم ثمانية مناهج تعليمية باللغتين العربية والإنجليزية، بزيادة بلغت 44% في حجم العينة مقارنة بدورة 2022.

ويعطي اتساع المشاركة وزناً إضافياً للنتائج، لكونها تعكس شريحة أوسع وأكثر تنوعاً من المدارس والطلبة والمناهج، وتتيح قراءة أدق لمستوى منظومة التعليم الخاص في الإمارة ومسار تطورها.

كما تكشف أعداد المدارس التي تخطت متوسط «OECD» أن التحسن لم يتركز في عدد محدود من المؤسسات التعليمية، وإنما امتد إلى قاعدة أوسع من المدارس، وهو ما يعزز قدرة الهيئة على استخدام النتائج في تحديد الممارسات الأكثر فاعلية ونقلها بين المدارس ومعالجة الفجوات التي تكشف عنها الاختبارات.

وأكدت رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، الدكتورة محدثة يحيى الهاشمي، أن النتائج تعكس تطوراً نوعياً في جودة التعليم وقدرة مدارس الإمارة على تنمية مهارات الطلبة في التفكير والتحليل وحل المشكلات، وتجسد رؤية الشارقة التي وضعت التعليم وبناء الإنسان في صدارة أولويات التنمية.

وشددت على أن قيمة «PISA 2025» لا تتوقف عند التقدم في المراكز والمؤشرات الدولية، وإنما تمتد إلى استخدام النتائج في قياس أثر الممارسات التعليمية وتوجيه التطوير وصنع القرار.

وأوضحت أن الهيئة تستهدف البناء على النتائج وصولاً إلى تحقيق هدفها بأن تكون الشارقة ضمن أفضل 20 نظاماً تعليمياً في العالم في الاختبارات المعيارية الدولية، عبر تحويل البيانات والنتائج إلى أدوات للتحسين المستدام في تعلم الطلبة وجودة المخرجات.

ويأتي هذا التوجه امتداداً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي جعلت التعليم والمعرفة والاستثمار في الإنسان ركائز أساسية لمسيرة التنمية في الإمارة.

من جانبه، أكد مدير عام هيئة الشارقة للتعليم الخاص، علي الحوسني، أن نتائج مدارس الإمارة تقدم مؤشراً قابلاً للقياس دولياً على أثر الاستثمار في جودة التعليم والمعرفة والمهارات، مشيراً إلى أن التقدم المحقق يعكس قدرة المنظومة التعليمية على ترجمة توجهاتها الاستراتيجية إلى نتائج تنافسية.

وقال إن الإنجاز يجسد أثر رؤية القيادة في جعل التعليم وبناء الإنسان أولوية راسخة، مؤكداً أن تطوير جودة التعليم وتمكين الطلبة من مهارات المستقبل باتا ينعكسان بصورة ملموسة على موقع مدارس الإمارة في المؤشرات الدولية.

وأشار إلى أن ارتفاع عدد المدارس التي تجاوزت متوسط منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في المجالات الثلاثة يعكس اتساع دائرة الأداء المتقدم وتكامل أدوار عناصر المنظومة التعليمية.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستنتقل من قراءة النتائج إلى تفكيك بياناتها وتحليل أسباب التقدم والفجوات القائمة، وتوجيه خطط التطوير بناءً عليها، بما يدعم استمرار التحسن ويرفع جودة المخرجات التعليمية.

تكريم المدارس وأعضاء مجلس المديرين

وشهد الحفل تكريم المدارس التي حققت أداءً متميزاً في نتائج «PISA 2025»، إلى جانب 13 عضواً من أعضاء مجلس مديري المدارس الخاصة – الدورة الثالثة، تقديراً لإسهاماتهم في تطوير منظومة التعليم الخاص وتعزيز جودة العملية التعليمية.

ويأتي تكريم أعضاء المجلس تقديراً لدورهم في دعم العمل التربوي المشترك، وتبادل الخبرات والتجارب، وتعزيز قنوات التشاور والتعاون بين المدارس والجهات المعنية، بما يسهم في رفع مستوى الأداء وتحقيق مستهدفات تطوير التعليم الخاص في الإمارة.



من «الترتيب» إلى غرف الصف

وتعتزم هيئة الشارقة للتعليم الخاص البناء على النتائج عبر دعم المدارس في تحليل بيانات التقييمات الدولية، وتشخيص الفجوات، وتحديد مجالات التحسين، وتبادل الممارسات التعليمية الأكثر فاعلية، إلى جانب تطوير قدرات الكوادر التعليمية على تنمية مهارات التفكير النقدي والتحليل وحل المشكلات وتطبيق المعرفة لدى الطلبة.

ويعكس هذا التوجه انتقال التعامل مع الاختبارات الدولية من مجرد ملاحقة الترتيب العالمي إلى توظيف النتائج داخل غرف الصف؛ بحيث تتحول نقاط القوة والفجوات التي تكشفها «PISA» إلى قرارات وممارسات وبرامج تطوير قابلة للقياس.

وتضع نتائج 2025 الشارقة أمام مرحلة جديدة عنوانها تثبيت القفزة والبناء عليها، خصوصاً بعدما أصبحت نتائج مدارسها قابلة للمقارنة مع 91 دولة ونظاماً تعليمياً، واتسعت قاعدة المدارس التي تتجاوز المتوسط الدولي، في مسار يستهدف تحويل التحسن في المؤشرات إلى جودة مستدامة في تعلم الطلبة ومخرجات التعليم.