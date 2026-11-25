الشارقة - وام

كرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، المبعوث الإنساني لمؤسسة القلب الكبير، اليوم، مؤسسة “السَّما” اللبنانية، الفائزة بالدورة العاشرة من “جائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين”، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.

وتنظم مؤسسة القلب الكبير الجائزة، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة القلب الكبير. وتواصل الجائزة للعام العاشر، دعم المؤسسات التي تقدم حلولاً عملية لتحسين حياة اللاجئين والنازحين.

وجاء فوز مؤسسة السَّما اللبنانية بجائزة هذه الدورة والبالغة قيمتها 500 ألف درهم إماراتي، تقديراً لدورها في توفير فرص تعليمية للأطفال واليافعين اللاجئين الذين انقطعوا عن الدراسة بسبب النزوح، من خلال نموذج تعليمي مكثف يساعدهم على اكتساب مهارات القراءة والكتابة ومواصلة دراستهم، ويفتح أمامهم الطريق إلى التعليم الجامعي.

استهل الحفل بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، شاهد بعده الحضور، مادة مرئية تناولت رسالة ورؤية وأهداف ومسيرة الجائزة منذ تأسيسها عام 2017، حيث استقطبت خلال عشر دورات أكثر من 3.000 ترشيح من نحو 70 دولة، وكرّمت مؤسسات قدمت حلولاً إنسانية في مجالات التعليم والرعاية الصحية والحماية والاندماج المجتمعي وسبل العيش، وأسهمت في تحسين حياة اللاجئين والنازحين.

وألقت عضو المجلس الاستشاري لمؤسسة القلب الكبير مريم الحمادي، كلمة افتتاحية أكدت فيها أن النزوح القسري لا يمحو ما يحمله الإنسان من قدرات ومواهب وأحلام، حتى حين يضطر إلى ترك منزله ومدرسته وكل ما ألِفه، وأنّ الخسارة في أزمات اللجوء لا تقتصر على ما يفقده الإنسان، بل تمتد إلى ما قد يخسره العالم من إمكاناته حين لا تتاح له فرصة التعلّم وتحقيق طموحه.

وأشارت الحمادي إلى أن مسيرة جائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين على مدى عشرة أعوام عرّفت العالم بنماذج إنسانية وجدت في الابتكار سبيلاً للاستجابة للتحديات، من مبادرات تعيد للأطفال شعورهم بالانتماء، إلى حلول تحمي مستقبلهم وتجمع بين المجتمعات، قائلةً " تعلّمنا أن العمل الإنساني ليس مجالاً للعطاء وحده، بل مجال للابتكار أيضاً“.

وأضافت عضو المجلس الاستشاري لمؤسسة القلب الكبير، أن مؤسسة “السَّما” الفائزة بجائزة تجسّد هذه الرسالة من خلال نموذجها التعليمي المبتكر، الذي أعاد إلى آلاف الشباب اللاجئين والنازحين فرصة مواصلة تعليمهم، وفتح أمامهم آفاقاً جديدة لبناء مستقبلهم، مختتمة كلمتها، قائلة " العالم لا يحتاج فقط إلى مزيد ممّن يؤمنون بحق اللاجئ في الحياة، بل إلى مزيد ممّن يؤمنون بحقه في أن يصنع الحياة، وأن يضيف إليها “.

وألقى مساعد المفوض السامي لشؤون العمليات بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطون ليس غارسيا، كلمةً أشار فيها إلى أن أكثر من مليون شخص ممّن اضطروا إلى النزوح في إفريقيا وأوروبا وآسيا، استفادوا عبر شراكة المفوضية مع مؤسسة القلب الكبير، من الدعم في مجالات التعليم والرعاية الصحية والمأوى وسبل العيش، مشيداً بتجربة مؤسسة “السَّما” في مساعدة الشباب الذين انقطعوا عن الدراسة على استئناف تعليمهم واكتساب مهارات تتيح لهم الاعتماد على أنفسهم.

وتناول غارسيا أهمية دعم المؤسسات الإنسانية لتطوير ممارستها في خدمة اللاجئين، قائلاً “يذكّرنا تفاني هذه المؤسسات بأن التغيير الحقيقي كثيراً ما يبدأ على المستوى المحلي، على أيدي مؤسسات تفهم احتياجات من تخدمهم وتطلّعاتهم. ولكي يصل هذا العمل إلى مزيد من الناس ويترك أثراً دائماً، يحتاج إلى شراكات يواكبها دعم مستدام يمكن التعويل على استمراره “.

وألقت كل من: مايكة زيرفوجل، الشريكة المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لمؤسسة “السَّما”، وقادرية حسين، الشريكة المؤسِّسة والمديرة التنفيذية للعمليات التعليمية في مؤسسة “السَّما”، كلمة مشتركة عن المؤسسة.

وأشارت مايكة زيرفوجل إلى رؤية المؤسسة ودورها في دعم الطلبة من اللاجئين وتطوير مستوياتهم التعليمية إلى الأفضل، قائلةً " في السَّما، يستمدّ فريقنا الإلهام والدافع للمضي قدماً من طلابنا. فعندما طلبوا منا توفير تعليم ملائم، أنشأنا برنامجاً للتعليم المسرّع يمتد لست سنوات. وحين طلبوا الحصول على شهادة تعادل شهادة المرحلة الثانوية، قمنا بتطوير برنامج “G12++” ذي المعايير العالمية “.

وسردت قادرية حسين قصة “وصال”، وهي شابّة من ريف دير الزور في سورية حرمتها الحرب والنزوح من التعليم. وحين التحقت وصال بمركز المؤسسة في مخيم شاتيلا عام 2020، كانت لا تعرف القراءة والكتابة. وبعد ست سنوات، تخرّجت وانتقلت إلى كندا لدراسة علم النفس في جامعة يورك. وقالت " بالنسبة لي، هذه ليست مجرّد قصة نجاح طالبة، إنها رحلة عشناها معها، خطوة بخطوة، من تعلّم الحروف الأولى إلى دخول الجامعة “.

وتخلل الحفل، جلسة حوارية بعنوان “أصوات صُنّاع التغيير”، أدارها ستانلي أنيجبوجو من مؤسسة “لايت إيد إمباكت”، وشارك فيها لؤي الكدرو من مؤسسة “السَّما”، وكريستينا غانيسون من مؤسسة “الكرامة للأطفال”، وإيريري شالون من منظمة “ريفيوشي”. وتناول فيها المتحدثون تجاربهم الشخصية في العمل الإنساني، والتي ركزت على تغيير الأفراد المحتاجين في المجتمعات وتوفير التعليم لهم عبر برامج متنوعة ومبتكرة، كما تناولوا دور جائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين في تطوير خدماتهم، والارتقاء بها وزيادة المستفيدين منها.

وأكد الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار، الراعي الرسمي للحفل إدريس الرفيع، في كلمة ألقاها، أن البنك ينظر إلى رعايته للجائزة بوصفها شراكة تبدأ بالتمويل وتمتدّ إلى مسؤولية يتقاسمها القطاع الخاص مع الحكومات والمؤسسات الإنسانية والمجتمعات، قائلاً " هذه الجائزة تذكّرنا بأن أثمن الأصول قد لا يظهر في ميزانية، وأن أعلى العوائد لا يُقاس بالدرهم، فالعائد الحقيقي هو فتاة كانت لا تستطيع قراءة اسمها، ثم أصبحت قادرة على كتابة مستقبلها “.

وثمّن الرفيع ما تقدمه إمارة الشارقة من إسهامات إنسانية كبيرة في مختلف المجتمعات التي تحتاج إلى المساعدات، مما أثمر عن أثر إنساني كبير عمل على تغيير حياة الآلاف من اللاجئين، مشيراً إلى الدعم الذي تقدمه مؤسسة القلب الكبير لتعليم الأطفال في مختلف أنحاء العالم.

واستعرض الحفل أعضاء لجنة اختيار الفائز بالجائزة، حيث تلقت اللجنة 736 ترشيحاً من 57 دولة، عملت على تصنيفهم وتقييمهم واختيار المؤسسة الفائزة، كما تخلل الحفل عرضاً مرئياً تناول تجربة مؤسسة “السَّما” اللبنانية الفائزة بالجائزة، والتي بدأت عملها في لبنان عام 2020 من خلال مركز لتمكين 40 فتاة سورية لاجئة في مخيم شاتيلا ببيروت. ثم وسّعت المؤسسة عملها لتقدّم برنامجاً تعليمياً مسرّعاً لليافعين اللاجئين والنازحين الذين حُرموا من مواصلة دراستهم.

وتفضل سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي في نهاية الحفل بتكريم مؤسسة “السَّما” اللبنانية الفائزة بالدورة العاشرة لجائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين، ملتقطاً معهم الصور التذكارية، ومع الفائزين في الدورات السابقة.

وكان سمو نائب حاكم الشارقة، قبيل بدء الحفل، قد تجول في المعرض المصاحب الذي يستعرض صور ومقاطع مرئية تُنشر للمرة الأولى من أرشيف المكتب الإعلامي لمجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، توثّق محطات من المسيرة الإنسانية لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، وتُضيء على لقاءات سموها باللاجئين في محطات مختلفة، وحرصها على أن تكون قريبة من واقعهم، والاستماع إلى قصصهم، ومساندتهم في سعيهم لبناء حياة كريمة.

واستمع سموه إلى شرح مفصل عن المشاركات المتنوعة التي يقدمها المعرض، مطلعاً على أبرز المساهمات الإنسانية التي قدمت خلال الأعوام السابقة في العديد من الدول ومخيمات اللاجئين وأسهمت في تغيير حياة العديد من الأطفال واللاجئين إلى الأفضل.

كما عرج سموه على المعرض الخاص بمؤسسة “السَّما” اللبنانية، والذي يستعرض إنجازاتها وما تقدمه من خدماتٍ تعليمية للطلبة اللاجئين، أسهمت في إحداث نقلة تعليمية ومعرفية كبيرة لهم، حيث أن 90% من الطلاب الملتحقين ببرامج المؤسسة كانوا غير قادرين على القراءة والكتابة، ومع جهود المؤسسة تمكّن معظمهم من اكتساب مهارات التعلم خلال ستة أشهر، حيث يعمل البرنامج على تهيئتهم تدريجياً لمواصلة تعليمهم وصولاً إلى المستوى الأكاديمي المعادل للصف الثاني عشر خلال ست سنوات.

وتضم مؤسسة “السَّما” اللبنانية، خمسة مراكز تعليمية في بيروت بلبنان وحمص في سورية، حصلت أربعة منها، هي “شاتيلا 1” و“شاتيلا 2″ و“برج 1″ و“برج 2″، على اعتماد الرابطة الغربية للمدارس والكليات (WASC)، ومن بين مراكز المؤسسة، ينفرد مركز “شاتيلا 1” بحصوله على الاعتماد حتى الصف الثاني عشر. وطوّرت المؤسسة شهادة “G12++”، وهي مؤهل تعليمي مبتكر صُمّم للشباب الذين انقطعوا عن الدراسة بسبب النزوح، ويساعدهم على إثبات مهاراتهم ومؤهلاتهم الأكاديمية أمام الجامعات ومؤسسات التدريب وأصحاب العمل.

وتجمع مؤسسة “السَّما” بين التعليم الأكاديمي والأنشطة الرياضية، ولا سيما لعبة الكريكيت، لتنمية مهارات القيادة والعمل الجماعي والثقة بالنفس لدى الطلاب، إلى جانب مساعدتهم على بناء علاقات اجتماعية إيجابية. وتستهدف المؤسسة الوصول إلى 5,000 مرشّح ومرشّحة لشهادة «G12++» بحلول عام 2030، ضمن خططها لتوسيع نطاق نموذجها التعليمي، واستفاد من البرامج التعليمية لمؤسسة “السَّما” 3,277 طالباً وطالبة منذ تأسيسها، فيما انتقل 16 من خريجيها إلى مسارات التعليم العالي، من بينهم 13 طالباً التحقوا بجامعات في كندا والمملكة المتحدة والهند ولبنان، وثلاثة طلاب يواصلون دراستهم عبر الإنترنت من خلال برنامج Cambridge PACE كامبريدج بيس.

حضر الحفل إلى جانب سمو نائب حاكم الشارقة، كل من: الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، والشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، مدير عام مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، والشيخ علي بن عبدالله بن ماجد القاسمي، شريك مؤسس في “خلف الكوب لإدارة الشركات الخاصة”، وعدد من كبار المسؤولين، وممثلي المنظمات الخيرية والداعمين.