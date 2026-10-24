1000 مشارك في «وادي الحلو للجري» ضمن سباقات قرى الإمارات

شهد «سباق وادي الحلو للجري»، أمس، مشاركة 1000 متسابق من مختلف الفئات العمرية في منطقة بحيرة الحفية بالشارقة، ضمن الجولة الثالثة من «سلسلة سباقات قرى الإمارات للجري 2026»، في فعالية تهدف إلى تعزيز الرياضة المجتمعية وتشجيع أفراد المجتمع على تبني نمط حياة صحي.

وشملت المنافسات مسافة 1.5 كيلومتر للأطفال والمبتدئين والعائلات، إلى جانب سباق مجتمعي لمسافة 5 كيلومترات، فضلاً عن سباق 10 كيلومترات المخصص للعدائين المتمرسين.

وشهدت الفعالية تفاعلاً من المشاركين والأسر، في ظل الطبيعة الجبلية التي تحيط بمسارات السباق في وادي الحلو، ما أضفى على المنافسات طابعاً يجمع بين ممارسة الرياضة والاستمتاع بالمشهد الطبيعي.

وتأتي سلسلة سباقات قرى الإمارات في إطار تعزيز المشاركة المجتمعية في الأنشطة الرياضية، وإتاحة الفرصة أمام مختلف الفئات العمرية لخوض تجارب تنافسية تتناسب مع قدراتهم، بما يسهم في نشر ثقافة النشاط البدني وترسيخ أنماط الحياة الصحي.