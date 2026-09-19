بدور القاسمي تفتتح «مؤتمر الموزعين»: الشارقة على وعدها للكتاب

انطلقت اليوم (السبت) أعمال الدورة الخامسة من «مؤتمر الشارقة للموزعين»، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب في مركز إكسبو الشارقة، على مدى يومين، بمشاركة 912 مشاركاً من الموزعين والناشرين وبائعي الكتب وممثلي منصات البيع الإلكتروني من 99 دولة، إلى جانب متخصصين في صناعة الكتاب.

ويبحث المؤتمر- الذي افتتحته سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب - التحديات العملية المرتبطة بوصول الكتاب إلى القارئ؛ بدءاً من إدارة المخزون وتنظيم العرض داخل المكتبات، وصولاً إلى التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي وتحليل الطلب. كما يتيح للمشاركين تبادل تجارب أسواق مختلفة، وعقد لقاءات أعمال مباشرة، والتعرف إلى نماذج تساعد المكتبات والموزعين على تطوير أعمالهم والوصول إلى شرائح أوسع من القراء.

وقالت سمو الشيخة بدور القاسمي خلال كلمتها الافتتاحية: «في وقت تغيّر فيه التكنولوجيا طريقة إنتاج المحتوى واكتشافه والثقة به، يصبح السؤال أكثر إلحاحاً حول ما يجعل موزعي وبائعي الكتب عنصراً لا غنى عنه. وأعتقد أن الإجابة تبدأ من الوعد الذي يقوم عليه عملنا: أن يصل الكتاب المناسب إلى القارئ المناسب؛ وأن يجد القارئ كتباً تضيف إلى معرفته، وتتحدى أفكاره، وتفاجئه، وتفتح أمامه طرقاً جديدة لرؤية العالم. في الشارقة، نعتز بهذا الوعد ونتمسك به، مع انفتاحنا على الإمكانات والفرص التي تتيحها التكنولوجيا».

وأضافت: «مهمتنا ستبقى أن نصل الكتب بالقراء، وأن نبني جسوراً بين الناشرين وموزعي الكتب عبر الأسواق والثقافات، حتى تصل الأفكار والقصص إلى أماكن أبعد. ولهذا فإن الاستثمار في الإنسان وتطوير قدراته ليس خياراً، بل جزء أساسي من استعدادنا لمستقبل هذه الصناعة».

وخلال حفل الافتتاح، كرّمت سمو الشيخة بدور القاسمي، بصفتها مؤسسة «ببلش هير»، خريجات الدفعة الأولى من برنامج «مسارات ببلش هير»، وسلّمتهن شهادات إتمام البرنامج.

وتُعد «ببلش هير» منصة عالمية تعمل على تعزيز حضور المرأة وتطورها المهني في قطاع نشر الكتب، من خلال ربط العاملات في القطاع عبر مختلف الأسواق، وتوسيع فرص التعلم والتعاون والتقدم المهني. وانطلاقاً من هذه الرسالة، أطلقت المنصة برنامج «مسارات ببلش هير» لدعم النساء في المراحل المبكرة والمتوسطة من مسيرتهن المهنية، وتزويدهن بالخبرات والأدوات التي تساعدهن على التقدم نحو أدوار قيادية في مؤسسات النشر والإعلام.

وتتواصل أعمال الدورة الخامسة من «مؤتمر الشارقة للموزعين» غداً (الأحد) في مركز إكسبو الشارقة، ضمن برنامج مهني يواصل مناقشة تحديات بيع الكتب وتوزيعها، ويعزز التواصل المباشر بين العاملين في أسواق الكتاب العربية والعالمية.