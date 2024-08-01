رحيمي: هدفي التتويج مع المغرب بذهبية الأولمبياد

هنأ نادي العين لاعبيه سفيان رحيمي والمهدي المبارك على التأهل مع المنتخب المغربي الأولمبي إلى الدور ربع النهائي من منافسات كرة القدم، ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية «باريس 2024»، بعد تصدّره للمجموعة الثانية.

وجاءت التهنئة عبر الحساب الرسمي للنادي في «إكس»، قبل مواجهة منتخب «أسود الأطلس» نظيره الأميركي غداً.

وأعرب رحيمي عن سعادته بالتأهل. وقال في تصريحات نشرها موقع «هسبورت» المغربي: «هدفنا التتويج بالميدالية الذهبية الأولمبية. أشكر الطاقم الطبي والتقني على مجهوداته معي بعد الإصابة التي تعرضتُ لها».

وأضاف: «نعمل على تقديم أفضل ما لدينا من أجل الشعار الوطني، أشكر الجمهور على دعمه ومساندته لنا، والمشوار لا يزال طويلاً في هذه الدورة الأولمبية، وسنبدأ التفكير في المباراة المقبلة».

وكان سفيان رحيمي بتسجيله لأربعة أهداف، حتى الآن، في أولمبياد باريس، قد حطم رقم الأسطورة أحمد فرس الذي كان قد أحرز ثلاثة أهداف، خلال مشاركته مع «أسود الأطلس» في دورة ميونيخ 1972.

وقال رحيمي المتوج بلقب دوري أبطال آسيا رفقة العين: «بالنسبة لي لم أكن أفكر في تحطيم أي رقم قياسي، والأهداف تأتي بعد العمل والمثابرة ومساعدة زملائي، علينا أن نُواصل العمل بشكل جماعي لتحقيق الهدف المنشود».

واختتم رحيمي: «الإصابة التي تعرضت لها كانت صعبة، تماثلت للشفاء بنسبة 50%، شاركت في اللقاء أمام العراق، وأنا مطالب باتباع بروتوكول طبي جديد في الفترة المقبلة. لا فرق بين المنتخب الأول والأولمبي، لدينا جمهور متعطش لتحقيق الألقاب، هذا جيل جديد لديه كل الإمكانات للذهاب بعيداً، سواء في هذه الدورة أو قادم المسابقات».

. لم أكن أفكر في تحطيم أي رقم قياسي، والأهداف تأتي بعد العمل والمثابرة ومساعدة زملائي.