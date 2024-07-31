فريق أبوظبي يشارك في بطولة كازان للسباحة

أكد نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للألعاب المائية، سعيد الجسمي أن 15 سباحاً من الفريق توجهوا إلى مدينة كازان، لخوض معسكر تدريبي، والمشاركة في بطولة دولية، مشيراً إلى أنه العام الثاني الذي يحرص فيه النادي على إقامة معسكر خارجي خلال فترة الصيف، لإعداد المواهب للاستحقاقات المقبلة.

وقال بطل المنتخب الوطني السابق للسباحة، سعيد الجسمي لـ«الإمارات اليوم»: «نهدف من خلال المعسكر إلى رفع مستوى جاهزية السباحين قبل انطلاق سباقات الموسم، إضافة إلى إعداد اللاعبين للموسم الرياضي الجديد 2024-2025». وأضاف: «نعمل دائماً على خدمة المنتخبات الوطنية بالتعاون مع اتحاد السباحة، وقد سعدنا بوجود اثنين من عناصرنا الشابة ضمن المنتخب الوطني المشارك في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، ونسعى جاهدين إلى مد الأجهزة الفنية للمنتخبات بأفضل العناصر».

وأكد الجسمي أن «النادي خلال الفترة الماضية قام بتنظيم ورش عمل بالتعاون مع الإسعاف الوطني واتحاد السباحة حول الإسعافات الأولية، والإنعاش القلبي الرئوي، والإنقاذ والسلامة المائية، ضمن جهودنا المستمرة في الحد من حوادث الغرق».

وأطلق نادي أبوظبي للألعاب المائية، مبادرات مجتمعية لتعليم السباحة في أبوظبي والعين والظفرة، لاستقبال الراغبين في تعلم مهارات السباحة من الفئات كافة، وتختتم تلك البرامج المجتمعية أنشطتها الصيفية في 15 أغسطس المقبل.