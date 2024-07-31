خورفكان بطل دوري كرة القدم الإلكترونية

ظفر نادي خورفكان بلقب دوري كرة القدم الإلكترونية، ضمن فعاليات النسخة الأولى من المسابقة التي نظمها اتحاد الرياضات الإلكترونية في الشارقة خلال الفترة من 19 إلى 28 يوليو الجاري.

وأحرز خورفكان اللقب بواسطة لاعبه علي الحمادي الذي فاز على لاعب العين أحمد حسن في المباراة النهائية (6-5)، وحصل لاعب النصر أحمد السويدي على المركز الثالث بتغلبه على لاعب شباب الأهلي مهند المسماري (2-0).

وشارك في البطولة 186 لاعباً من 11 نادياً، هي: خورفكان، النصر، الوصل، شباب الأهلي، الجزيرة، العين، عجمان، اتحاد كلباء، بني ياس، البطائح، الفجيرة.

وأقيم الدوري بنظام المجموعتين «أ» و«ب»، إذ تأهل خورفكان إلى المربع الذهبي بتصدره المجموعة الأولى بـ30 نقطة، مقابل 26 نقطة للعين الذي تأهل في المركز الثاني بـ26 نقطة، وتأهل النصر من المجموعة الثانية بـ25 نقطة، وشباب الأهلي في المركز الثاني بـ23 نقطة.

وكانت نتائج الدور نصف النهائي قد أسفرت عن فوز نادي خورفكان على شباب الأهلي (10-1)، وتخطى العين نظيره النصر (5-4).