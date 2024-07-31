تعديلات على معسكر الوحدة في صربيا

أجرى الطاقم الفني لنادي الوحدة تعديلات على برنامجه في المعسكر الخارجي المقام في صربيا حالياً، إذ يلعب الفريق الأول مباراة ودية اليوم أمام تيكستيلاك الصربي الذي سبق ولعب مباراة ودية مع عجمان وتعادل معه (2-2).

وخاض الوحدة ثلاث مباريات ودية من قبل كانت محددة قبل سفر البعثة إلى صربيا، إذ فاز على «زيفيزدا 09»، ودوفاك الصربي، وتعادل سلبياً مع «إي إم تي».

ويختتم الوحدة معسكره في صربيا في الأول من أغسطس المقبل، حيث سيجري تدريبات قبل العودة إلى أبوظبي في الثاني من أغسطس المقبل.

ومن المقرر وفق البرنامج الذي وضعه المدرب النرويجي روني دايلا، أن يحصل اللاعبون على راحة لمدة يوم واحد، ليدخل بعدها الفريق المرحلة الأخيرة من التحضيرات لانطلاق الموسم الجديد التي تبدأ في الرابع من أغسطس، وتستمر حتى منتصف أغسطس والتي سيلعب خلالها العنابي مباراتين وديتين يجري الاتفاق حالياً على طرفيهما.