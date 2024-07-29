أخبار سريعة..

النصر يتعادل مع «توب أوس » الهولندي

تعادل فريق النصر مع نظيره «توب أوس» الهولندي 2-2، في آخر تجارب الفريق الودية بمعسكره الخارجي في هولندا، قبل أن تعود البعثة اليوم إلى دبي لبدء المرحلة الثانية من الإعداد استعداداً لانطلاقة الدوري. وكان الجهاز الفني للنصر بقيادة الهولندي ألفريد شرودر قد قرر خوض المباراة الأخيرة على ثلاثة أشواط، وأحرز هدفي «العميد» المغربي عادل تاعرابت، وعبدالله توري. وتعد هذه المباراة الثالثة للنصر في معسكر الفريق الخارجي، إذ تعادل في الأولى وفاز في الثانية، وخلال معسكر الإعداد الخارجي أعلن الفريق عن ضم أربع صفقات جديدة، لكن حتى الآن لم يعلن ما إذا كان الفريق سيكمل الموسم باللاعبين الأجانب أنفسهم، أم سيكون هناك تغيير في الفريق.

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