«سيلفر نوت» ينشد لقب «بولينغ غرين ستيكس» الأميركي

يتطلع نجم فريق غودولفين العالمي، الجواد "سيلفر نوت" لتحقيق نجاحاً جديداً في سباقات أميركا الشمالية، حين ينشد لقب سباق "بولينغ غرين سيتكس" المخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الثانية "جروب2" لمسافة 2200 متر، ويجري اليوم على مضمار "ساراتوغا" الأميركي الشهير.

يشرف المدرب شارلي آبلبي، على جواد غودولفين البالغ من العمر أربع سنوات، والذي سبق أن حقق الفوز في كلتا مشاركتيه في أميركا في العام الحالي، حيث انتزع بشكل باهر لقب سباق "إلكورن ستيكس" للفئة الثانية "جروب2" على مضمار "كينلاند"، واتبعه بالفوز في سباق "مان أو وار ستيكس" لذات الفئة "جروب2" في مضمار "أكوداكت" مايو الماضي.

وعلق مدرب غودولفين شارلي آبلبي على استعدادات "سيلفر نوت" بقوله في تصريحات صحافية إن "سيلفر نوت" حقق انتصارين من مشاركتين منذ انتقاله إلى المسافات المتوسطة هذا العام، وهو يتدرب بشكل جيد في "ساراتوغا"، موضحاً: "يبدو أن الفرصة جيدة للفوز في سباق أخر"، لافتاً إلى أن "سيلفر نوت" يحمل وزناً أعلى من جميع منافسيه، وأنه يخوض السباق في جاهزية رائعة ولديه حظوظ كبيرة للفوز.