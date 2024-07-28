دبا الفجيرة يرسم خطة «الصعود والبقاء» مع مسفر

دشن نادي دبا الفجيرة استعداداته البدنية والفنية تمهيداً للمشاركة في الموسم المقبل من دوري الدرجة الأولى، والمنافسة على إحدى البطاقتين المؤهلتين للعب في دوري أدنوك للمحترفين.

وكان دبا الفجيرة على بعد خطوة واحدة من التأهل في الموسم الماضي، قبل أن تذهب بطاقتا الصعود إلى فريقي العروبة ودبا الحصن.

ويقود دبا الفجيرة في الموسم الجديد المدرب الدكتور عبدالله مسفر، الذي تم التعاقد معه خلفاً للمدرب السابق عيد باروت.

ويراهن دبا الفجيرة على الخبرة الفنية والإدارية لمسفر، لاسيما أنه درّب عدداً كبيراً من أندية الدولة، ونجح في تأهلها لدوري المحترفين، منها الفجيرة والعروبة وعجمان وحتا والظفرة والعربي، إضافة إلى المنتخب الوطني، وكذلك الأردني.

وأكد مسفر أن لديه خطة عمل طويلة الأمد في دبا الفجيرة لا تقتصر على تحقيق الانتصارات والصعود للعب في دوري المحترفين، بل هي مشروع متكامل يركز على الاستدامة وهدفه بناء الفريق ليكون قادراً على الصعود والتواجد المستمر في المحترفين.

وقال مسفر لـ«الإمارات اليوم»: «المشروع يتضمن إعداد الفريق للموسم الجديد ليكون قادراً على الصعود ومواجهة فرق المحترفين لاحقاً لتحقيق طموحاته، وكذلك استكشاف المواهب وتطويرها للزج بها في الفريق الأول».

وتابع: «المشروع الفني سيركز على مبدأ ضرورة الاستقرار على اللاعبين وأفراد الجهازين الفني والإداري، لما لذلك من أهمية تسهم في تعزيز المردودين الفني والإداري، إذ يعتبر ذلك نقطة انطلاق لبناء فريق بمواصفات فنية، يتطوّر تصاعدياً، ما يوفر أيضاً استقراراً نفسياً للجميع، خصوصاً اللاعبين».

وكشف المدرب مسفر أن الفريق سيخضع لمعسكر تدريبي خارجي في سلوفينيا يستمر قرابة ثلاثة أسابيع، وسيلعب خلاله خمس مباريات ودية.

من جهتها، أعلنت إدارة نادي دبا الفجيرة عن تعاقدها مع عدد من اللاعبين الجدد وتجديدها عقود آخرين، وفي واجهة الانتدابات الجديدة لاعب المنتخب الوطني السابق ونادي النصر طارق أحمد، وحارس المرمى سعيد المسماري، والمدافعان المميزان خالد عبدالله البلوشي، وعبدالله موسى، واللاعب المميز سعيد جاسم، إضافة إلى اللاعبين عبدالرحمن محمد درغام، وأحمد سلام عزت، وهما من (مواليد الدولة).

واستعاد دبا الفجيرة لاعبه السابق وهداف دوري الأولى لسنوات عدة البرازيلي دياغو فارياس، ومواطنيه بيدرو مورايس وفابريسيو فيرنانديز، ولويز فيليبي، وأرتور كوبو.

وفي إطار تحديث دماء الفريق، قدمت إدارة النادي الشكر لنخبة من اللاعبين الذين تم الاستغناء عنهم، منهم المقيم العماني محمد المربوعي، وإبراهيم المنصوري، والحارس حميد عبدالله، ولاعبون آخرون.

وكان دبا الفجيرة قد صعد للمرة الأولى إلى دوري المحترفين في الموسم 2012، ونجح في البقاء أربعة مواسم، بينما كانت آخر مشاركة له في دوري المحترفين عام 2022.

• الفريق سيخضع لمعسكر تدريبي خارجي في سلوفينيا يستمر ثلاثة أسابيع.. وخمس مباريات ودية.

عبدالله مسفر:

• الاستقرار نقطة انطلاق دبا الفجيرة لبناء فريق بمواصفات فنية تضمن له التطور التصاعدي.