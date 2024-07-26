«جيفرسون ستريت» ينشد لقب سباق «أمستردام ستيكس» الأميركي

يطلب الجواد المتطور «جيفرسون ستريت» المملوك لفريق «غودولفين» العالمي، بإشراف المدرب وليام موت، تحقيق الفوز في ظهوره الأول في السباقات الفئوية، حين ينشد لقب سباق «أمستردام ستيكس» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الثانية «غروب 2» لمسافة 1300 متر، ويقام اليوم على مضمار «ساراتوغا» الأميركي الشهير.

ويتسلح جواد الإنتاج المحلي «جيفرسون ستريت»، المنتسب للفحل «ستريت سينس»، بقدراته الاندفاعية، التي قادته لتحقيق فوز ساحق بفارق ثمانية أطوال في سباق ضمن الفئة المشروطة الذي أُقيم مطلع الشهر الحالي على المضمار ذاته «ساراتوغا» في نيويورك لمسافة 1200 متر.

كما حقق فوزاً في المسافة نفسها لسباق الخيول المبتدئة في «كينلاند» بفارق تسعة أطوال في أبريل الماضي، ولم يخرج عن المراكز الثلاثة الأولى خلال مشاركاته الخمس في عالم السباقات التي استهلها في سبتمبر من العام الماضي.

من جهته، قال مدير إنتاج خيول السباقات في «غودولفين» أمريكا، مايكل بانهان في تصريحات صحافية: «إن المدرب كان سعيداً بأداء الجواد (جيفرسون ستريت) منذ فوزه المذهل هذا الشهر على المضمار ذاته».

وأضاف: «في حال استطاع تكرار أدائه في السباق الأخير، فإنه من الصعب التغلب عليه، ونحن متفائلون جداً بأنه يمكن أن يصبح فائزاً في السباقات الفئوية هنا في (ساراتوغا)».