دبا الحصن يتعادل مع كايزر تشيفز في ثاني تجاربه الودية

تعادل دبا الحصن مع فريق كايزر تشفيز الجنوب إفريقي من دون أهداف، في المباراة الودية التي خاضها الفريق ضمن معسكره التدريبي المقام في تركيا استعداداً للموسم المقبل، ومشاركته في دوري أدنوك للمحترفين.

وتعد المباراة هي الثانية لدبا الحصن بعد أن فاز في المباراة الودية الأولى على فريق بورصا يلدريم بهدف دون رد.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الصاعد من دوري الدرجة الأولى مباراتين وديتين إضافيتين في معسكره الخارجي، قبل العودة إلى الدولة، وبدء المرحلة الثالثة من فترة الإعداد للموسم الجديد.

يذكر أن قرعة دوري أدنوك للمحترفين وضعت دبا الحصن أمام مواجهتين من العيار الثقيل في انطلاق الموسم أمام كل من الشارقة والوصل على التوالي.