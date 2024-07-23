فريق الفجيرة يشارك في بطولة العالم للزوارق السريعة

وصلت بعثة فريق نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، إلى جمهورية لاتفيا للمشاركة في بطولة العالم للزوارق السريعة (فورمولا المستقبل) للناشئين التي تنطلق اليوم الأربعاء، وتستمر 5 أيام بمشاركة منتخبات وفرق من 12 دولة.

ويعد فريق الفجيرة الفريق العربي والشرق اوسطي الوحيد الذي يشارك في البطولة العالمية، ويضم الفريق البطلة لجين محمد حمدان الطنيجي، إلى جانب زملائها أحمد راشد الكعبي، سلطان فهد النقبي، عبدالله راشد الكعبي، محمد ناصر السماحي، أحمد فهد النقبي، محمد فيصل ميرزا، سيف سالم الكندي، محمد علي اليماحي، عيسى سعيد الزيودي، وأحمد سعيد الزيودي، والجهاز الفني والإداري

وحظي وفد نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية باستقبال من قبل القائم بأعمال سفارة دولة الامارات العربية المتحدة في لاتفيا سالم محمد الشويهي والذي حرص على الترحيب بالوفد ومتمنيا للفريق طيب الاقامة والتوفيق في المنافسات.