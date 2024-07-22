بطولة أبوظبي غراند سلام تختتم نزالاتها بـ «الأساتذة»

تختتم، اليوم، الجولة الثانية لبطولة أبوظبي غراند سلام لموسم 2024-2025، في البرازيل، التي تُعدُّ رياضة الجوجيتسو الأكثر شعبية فيها.

وتشهد البطولة أقوى النزالات في فئة الأساتذة التي تضم اللاعبين الأكثر خبرة على صعيد اللعبة، من حملة الحزامين البني والأسود من الإمارات والبرازيل وكولومبيا وكازاخستان وغيرها.

وكانت الجولة الـ10 من البطولة التي تنظمها رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP)، قد انطلقت يوم الجمعة الماضي في صالة كاريوكا أرينا بمدينة ريو دي جانيرو، بمشاركة أكثر من 2000 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم، وشهدت إقبالاً جماهيرياً كبيراً، يعكس مدى جماهيرية اللعبة، كما شهدت منافسات قوية بين أبطال العالم في الأحزمة المختلفة.

وتزامن إقامة هذه النسخة مع مرور 10 أعوام على انطلاق البطولة، إضافة إلى الاحتفال بمرور 50 عاماً على العلاقات بين الإمارات والبرازيل.

وشهد اليوم الثاني للبطولة، منافسات قوية في فئة الأساتذة، تصدرها فريق برازيلي «جي إف تيم»، فيما جاء فريق «أم أو دي» الإماراتي في المركز الثاني، وتقدم فريق «الكوماندو» الإماراتي إلى المركز الثالث.