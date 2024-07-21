"بويت ماستر" يهدي الإمارات لقب "مينستريل ستيكس" الإيرلندي

توج المهر "بويت ماستر" بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، وإشراف المدرب كارل بيرك، بطلاً لسباق "مينستريل ستيكس" المخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الثانية "جروب2" لمسافة 1400 متر عشبي، وجرى اليوم على مضمار "ذي كرا" الإيرلندي العريق.

وأضاف المهر البالغ من العمر أربع سنوات، الانتصار الخامس في مسيرته المقتصرة على سبع مشاركات، والأول له ضمن سباقات التصنيف الرفيع.

وعرف الفارس سام جميس، كيفية قيادة "بويت ماستر" للبقاء على مقربة من كوكبة خيول المقدمة خلال المراحل الأولى من عمر السباق، قبل إطلاق العنان لقدراته للقبض على الصدارة والابتعاد عن منافسيه، وقطع خط النهاية بزمن بلغ دقيقة و23 ثانية و74 جزء من الثانية، بفارق بلغ ثلاثة أطوال ونصف الطول عن صاحب المركز الثاني المهر الإيرلندي "لورد ماسوس" بإشراف المدرب جوزيف مورفي، وقيادة الفارس غاري كارول.