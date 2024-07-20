لقب «مونماوث كب» الأميركي يغازل «غودولفين»

يسعى المهر «هايلاند فولز» المملوك لـ«غودولفين» وإشراف المدرب براد كوكس، إلى تحقيق انتصاره الثاني على التوالي في سباقات الفئة الثالثة «جروب 3»، حين ينشد اليوم، لقب سباق «مونماوث كب»، الممتد لمسافة 1800 متر، ويُقام على مضمار «مونماوث بارك» الأميركي الشهير.

المهر المنتسب للفحل «كيرلين» سبق له في يونيو الماضي، تسجيل انتصار باهر نحو الفوز في سباق «بليم ستيكس» المخصص لخيول الفئة الثالثة «جروب 3»، وأقيم على مضمار «شيرشل داونز» الأميركي.

وعلق مدير إنتاج خيول «غودولفين» في الولايات المتحدة الأميركية، مايكل باناهان، على جاهزية «هايلاند فولز» لخوض سباق مضمار «مونماوث بارك»، وقال في تصريحات صحافية: «المهر (هايلاند فولز) في حالة ممتازة قبيل خوضه سباق (مونماوث كب)، وأجرى تدريباً خفيفاً بشكل جيد السبت الماضي ما يدل على جاهزيته، ونأمل أن يضيف إلى سجله انتصاراً جديداً في سباقات (الفئة الثالثة)، خصوصاً أن مشاركته تمثل تمهيداً لخوض سباق (جوكي كلوب غولد كب) لخيول الفئة الأولى (جروب 1) نهاية مهرجان (ساراتوغا) المقبل».