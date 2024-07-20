5 مشاهد من الحصة العيناوية الأولى في المغرب

دشن فريق العين، أمس، معسكره الخارجي في المغرب بحصة تدريبية استعداداً للموسم الكروي الاستثنائي الذي ينتظر «الزعيم»، بالمشاركة في ثلاث بطولات خارجية في مقدمها كأس العالم للأندية والإنتركونتننتال وكأس آسيا للنخبة، إضافة إلى البطولات المحلية بداية من دوري أدنوك للمحترفين وكأس رئيس الدولة وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

ويستمر المعسكر العيناوي في الرباط حتى الـ11 من أغسطس المقبل بـ«مركب محمد السادس لكرة القدم»، الذي يعتبر أحد أهم وأفضل المجمعات الرياضية في العالم.

وكان أبطال آسيا قد حظوا لحظة وصولهم الرباط باستقبال أنيق وترحيب بالورود والدفوف والطبول والأهازيج المغربية (الدقة المراكشية).

«الإمارات اليوم» ترصد خمسة مشاهد بارزة من مران العين، الذي قاده المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو، على النحو التالي:

غياب مارلون

تخلف المدافع البرازيلي مارلون سانتوس عن مرافقة البعثة إلى معسكر المغرب، بعد أن أظهرت الفحوص الطبية إصابة تمنعه من المشاركة مع الفريق في الفترة المقبلة، وكانت «الإمارات اليوم» قد انفردت بنشر الخبر، وهو ما تأكد بعد استبعاد اللاعب من المعسكر.

الحارس الأجنبي

شهدت الحصة التدريبية ظهور الحارس النيجيري حسن ساني محمد، الذي يستعد للمشاركة مع «الزعيم» في دوري تحت 23 سنة، بعد إجراء التعديلات الأخيرة لرابطة المحترفين على لوائح الأندية المحترفة الموسم الجديد.

رسالة المدرب

ألقى مدرب الفريق هيرنان كريسبو خطاباً على اللاعبين قبل انطلاقة المران رسم خلاله أهداف الموسم الجديد، إذ يحرص على شحن همم اللاعبين مجدداً بعد الإنجاز الذي تحقق في الموسم الماضي بالتتويج بلقب دوري أبطال آسيا، وأن يعطي الوافدين الجديد انطباعاً جيداً.

إثبات الذات

ظهر نجم الفريق خالد بطي وهو يتدرب بشغف خلال الحصص التدريبية، إذ يسعى اللاعب لإثبات الذات وحجز مقعده في تشكيلة الفريق عبر الاجتهاد، إذ لا يبدو الطريق نحو الحصول على مقعد في تشكيلة الفريق أمراً مفروغاً منه، خصوصاً مع وجود أكثر من لاعب في خانته وفي مقدمهم قائد الفريق بندر الأحبابي.

فايز.. مهمة فنية

بدأ عضو الجهاز الفني ولاعب الفريق السابق، محمد فايز مشواره الجديد كعضو في الجهاز الفني الذي جرى تكليفه به بداية من الشهر الحالي، وكان فايز عقب اعتزاله لكرة القدم التحق بالجهاز الفني لفريق تحت 19، واكتسب معه الخبرة قبل الانضمام إلى الفريق الأول.

• معسكر العين يستمر في الرباط حتى الـ11 من أغسطس المقبل.

• المغرب يستقبل أبطال آسيا بالورود و«الدقة المراكشية».