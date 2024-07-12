الهولندي فير سيلتحق بالنصر في معسكر هولندا

أعلن نادي النصر عن رابعة صفقاته الجديدة استعداداً للموسم الجديد بالتعاقد مع الهولندي ليروي فير (34 عاماً)، قادماً من فريق ألانيا سبور التركي، لمدة عام لينضم لاعب الوسط إلى صفوف العميد ومعسكره الخارجي المقام في هولندا خلال الأيام المقبلة، ليواصل العميد بذلك تدعيم صفوفه في موسم جديد يحلم فيه الجمهور النصراوي بتغيير الصورة والمنافسة على لقب الدوري.

ويعتبر اللاعب الهولندي هو رابعة الصفقات الصيفية الذي يعلن عنها الفريق بعد أن بدأ الميركاتو بصفقة من العيار الثقيل وهي التعاقد مع الهداف علي مبخوت، ثم التعاقد مع لاعبين مقيمين وهما البرازيلي جونيور سيلفا، بعقد حتى 2027، واللاعب المغربي مروان أزرقان 22 عاماً، جناح فريق أوتريخت الهولندي، كما أعلن تجديد تعاقده مع البوسني ميميسيفيتش. وحتى الآن لم يعلن النادي عن رحيل أي لاعب أجنبي وهم موجودون مع الفريق في معسكر الإعداد الخارجي حالياً في هولندا، حيث بدأ المعسكر الإثنين الماضي ويستمر حتى 29 الجاري.