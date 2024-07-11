منتخب الشراع الحديث يشارك في بطولة العالم للشباب 2024

يشارك المنتخب الوطني لرياضة الشراع الحديث في منافسات بطولة العالم للشباب 2024 التي تنطلق في بحيرة غاردا شمال إيطاليا، السبت المقبل، وتستمر حتى 20 الجاري بمشاركة 1600 متسابق ومتسابقة يمثلون 75 دولة حول العالم.

ويمثل منتخبنا الوطني في التحدي العالمي الذي يحظى باهتمام كبير من الاتحاد العالمي لرياضات الشراع الحديث، بطلنا الصاعد محمد إسماعيل الحوسني الذي سيخوض منافسات قوارب «ألكا 6» التي ستجمعه مع نخبة من الأبطال الشباب الصاعدين ممن هم تحت 19 عاماً، حيث سيتنافسون على المراكز الأولى في الطريق نحو تحقيق الحلم الأولمبي مستقبلاً.

ويتطلع بطلنا الحوسني إلى ظهور جيد بعد بروز موهبته مع المنتخبات الوطنية ومع فريق نادي أبوظبي للرياضات البحرية، في المشاركات المحلية والدولية، كما تأتي مشاركته العالمية هذه بعد تألقه في النسخة 30 من بطولة البارح الدولية للشراع الحديث التي استضافتها البحرين بمشاركة 10 دول، وحصوله على المركز الثالث بفئة تحت 19 عاماً في منافسات «ألكا 6».

ويغادر الحوسني مساء اليوم متوجهاً إلى مدينة ميلانو عاصمة الشمال الإيطالي، ومنها مباشرة إلى بحيرة غاردا لبدء المهمة واستكمال التحضيرات، استعداداً للانطلاقة المرتقبة السبت.