الدوري ينطلق 23 أغسطس.. والجولة الثالثة من العيار الثقيل

أجرت رابطة المحترفين مراسم قرعة مسابقتي دوري أدنوك للمحترفين وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي لموسم 2024-2025، التي أسفرت عن جولة أولى هادئة في الدوري من دون مباريات من العيار الثقيل، بينما تبدأ المواجهات الساخنة في الجولة الثالثة إذ يلعب شباب الأهلي مع الوحدة والشارقة مع الجزيرة والوصل مع النصر.

وجرت القرعة، أمس، في «مركز أبوظبي للطاقة» بضيافة شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، الراعي الرسمي لبطولة دوري أدنوك للمحترفين، بحضور رئيس مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية عبدالله الجنيبي، وأعضاء مجلس إدارة الرابطة والرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع بدر سعيد اللمكي، ورئيس مجلس إدارة (إم بي إم) العقارية، وعضو اللجنة التنفيذية في مصرف أبوظبي الإسلامي خالد علي المنصوري.

وشارك في تقديم فقرات حفل قرعة الموسم الجديد 2024- 2025، النجم الدولي السابق إسماعيل مطر، إذ أقيمت القرعة باستخدام «تقنية الذكاء الاصطناعي»، للموسم الثاني على التوالي، تماشياً مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031.

وسبق مراسم القرعة شرح مبسط لنظام مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي وآلية القرعة، بمشاركة 12 فريقاً في الدور الأول تَلعب مباراتين بنظام خروج المغلوب، في الطريق إلى الدور ربع النهائي، والانضمام إلى ناديي الوصل بطل دوري الموسم الماضي، والوحدة بطل النسخة الأخيرة لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي المتأهلين مباشرة إلى ربع النهائي.

ويقضي نظام المسابقة بلعب مباريات الدورين ربع النهائي ونصف النهائي بنظام الذهاب والإياب، وصولاً إلى المباراة النهائية التي تُلعب على ملعب محايد يحدد من قبل رابطة المحترفين.

وأسفرت قرعة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي عن مواجهات قوية في الدور الأول، إذ يلتقي بني ياس ودبا الحصن، كلباء والعين، الجزيرة والبطائح، خورفكان والشارقة، شباب الأهلي وعجمان والعروبة والنصر.

وبعدها سحبت قرعة دوري أدنوك للمحترفين، وراعت عدداً من المعايير من بينها الالتزام بالنزاهة الرياضية، وتوزيع المباريات بناءً على ترتيب الموسم الماضي، وموازنة المباريات المهمة والجماهيرية، ومراعاة مواعيد المباريات في الإمارة نفسها، ومراعاة المشاركات الخارجية للأندية، وعدم إقامة أكثر من مباراتين في الجولة بالمدينة في اليوم نفسه.

وأسفرت قرعة الدوري عن تحديد الجولات الـ26، والذي ينطلق في 23 أغسطس بمواجهات الجولة الأولى التي تجمع أندية كلباء والوصل، بني ياس والجزيرة، شباب الأهلي والبطائح، العين وخورفكان، الوحدة وعجمان، العروبة والنصر ودبا الحصن والشارقة.

ويلتقي في مباريات الجولة الثانية، الجزيرة والعروبة، النصر وبني ياس، الوصل ودبا الحصن، خورفكان والوحدة، الشارقة وكلباء، عجمان وشباب الأهلي، البطائح والعين، بينما تشهد الجولة الثالثة قمماً مرتقبة من بينها مواجهات شباب الأهلي والوحدة، الشارقة والجزيرة، وديربي الوصل والنصر، ويلعب في بقية المباريات كلباء والعين، بني ياس وعجمان، العروبة وخورفكان ودبا الحصن والبطائح.

وتبرز في الجولة الرابعة قمة العين «بطل آسيا» والوصل «حامل لقب الدوري»، فيما يستقبل الجزيرة النصر، ويلتقي الوحدة ضيفه بني ياس، ويلعب في بقية المواجهات عجمان ودبا الحصن، البطائح والشارقة، خورفكان وكلباء والعروبة وشباب الأهلي.

وتتصدر مواجهة «الكلاسيكو» بين العين وضيفه الوحدة مشهد الجولة الخامسة، ويلتقي في قمة الجولة السادسة شباب الأهلي والشارقة، ويلعب في قمم الجولة السابعة العين وشباب الأهلي، الوصل والجزيرة والنصر والوحدة.

وتشهد أبرز بقية قمم مباريات الدور الأول، مواجهات الوحدة والوصل في الجولة الثامنة، والجزيرة والعين، وشباب الأهلي والوصل في الجولة العاشرة، وشباب الأهلي والنصر في الجولة الـ11، والجزيرة والوحدة في الجولة الـ12، وشباب الأهلي والجزيرة، الوصل والشارقة والعين والنصر في الجولة الـ13.

الوحدة والوصل يتجنبان خوض الدور الأول في «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»

مباريات الجولة الأولى في الدوري

كلباء - الوصل

بني ياس - الجزيرة

شباب الأهلي - البطائح

العين - خورفكان

الوحدة - عجمان

العروبة - النصر

دبا الحصن - الشارقة

مواجهات كأس مصرف أبوظبي الإسلامي

بني ياس - دبا الحصن

كلباء - العين

الجزيرة - البطائح

خورفكان - الشارقة

شباب الأهلي - عجمان

العروبة - النصر