الجواد "أوتومان فليت" يحرز لقب "وايز دان ستيكس" الأميركي

حقق الجواد "أوتومان فليت" المملوك لـ "غودولفين"، انتصاره الثاني على التوالي في السباقات ذات التصنيف الرفيع، بفوزه فجر اليوم، بلقب سباق "وايز دان ستيكس" المخصص لخيول الفئة الثانية لمسافة 1700 متر عشبي، وجرى على مضمار "شيرشل داونز" الأميركي الشهير.

وسبق لجواد الخمس سنوات الذي يدربه شارلي آبلبي، تحقيق الفوز بداية الشهر الماضي بلقب "أرلينغتون ستيكس" لخيول الفئة الثانية، ليعود الجواد على مضمار "شيرشل داونز" تكرير الأداء ذاته وخطف الفوز، بعدما تمكن فارسه فلافيان برات في أرساله خلال المراحل الأول للتقدم بفارق نصف طول، ومنحه الأفضلية في توسيع الفارق وقطع خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقة و41 ثانية و26 جزء من الثانية بفارق الطول والنصف عن صاحب المركز الثاني الجواد الأميركي "شاسنغ ذا كراون" بإشراف المدرب مايكل ماركا وقيادة الفارس جول روزاريو.