«غودولفين» ينشد لقب سباق «كيتاكيوشوكينين» الياباني اليوم

يدفع فريق «غودولفين» بالمهرة «بيرث كراي» والمهر «ياكوشيما» للمنافسة على لقب الشوط الرئيس «كيتاكيوشوكينين»، الممتد على مسافة 1200 متر، ويجري اليوم في رابع أشواط سباق مضمار «كوركوا» الياباني. وتتطلع مهرة الأربع سنوات «بيرث كراي»، بإشراف مدربها تيروهيكو شيدا، لمواصلة تألقها على صعيد سباقات السرعة، بعدما قدمت بقيادة الفارس تيروهيكو شيدا مستويات رفيعة على المسافة ذاتها، وذلك خلال مشاركتها في سباقات مصنفة على مضماري «هانشين» و«ناكاياما» اليابانيين، وحلت أوائل مارس الماضي بالمركز الثالث في آخر مشاركة لها في سباق «أوشن ستيكس» المخصص لخيول الفئة الثالثة.

بدوره، استهل «ياكوشيما»، البالغ من العمر ثلاث سنوات، تحت إشراف المدرب ريو تيراشيما، عام 2024، بانتصار مستحق في سباق «كوكورا ستيكس»، بفارق ثلاثة أرباع الطول عن أقرب منافسيه، وسبق أن سجل الفوز وهو بعمر السنتين الموسم الماضي في سباق «كروكس ستيكس» لفئة «القوائم» في طوكيو خلال يناير 2023.

وفي العام الجاري، اختبر قدراته على صعيد سباقات الفئة الثانية، بحلوله في المركز الخامس في سباق «كيو هاي نيساي ستيكس»، الذي جرى على مضمار «كيوتو» في العاصمة اليابانية طوكيو.

في السياق ذاته، يشهد مضمار «هاكودات» الياباني مشاركة ثنائية لخيول «غودولفين»، حين يسرج المدرب هيدياكي فوجيوارا، المهر «هاواين أيكون» للمنافسة على لقب سباق للخيول المبتدئة لمسافة 2000 متر عشبي، فيما يخوض «بلامي ويزر»، بإشراف المدرب «إيبو شاميشيما» تحدي الشوط الرئيس، المخصص للفئة «المشروطة» لعمر الثلاث سنوات فما فوق، ويمتد على مسافة 1800 متر عشبي.

• المهرة «بيرث كراي» والمهر «ياكوشيما» يتنافسان على لقب الشوط الرئيس لمسافة 1200 متر.