"فيرست ميشن" لـ"غودولفين" يطلب غداً لقب "ستيفن فوستر ستيكس" الأميركي

يطلب الجواد "فيرست ميشن" المملوك لـ "غودولفين" وبإشراف المدرب براد كوكس، حصد انتصاره الأول في سباقات الفئة الأولى، الأعلى تصنيفاً عالمياً، حين يخوض التحدي غدا، على لقب سباق "ستيفن فوستر ستيكس" الممتد لمسافة 1800 متر رملي، ويقام على مضمار "تشرشل داونز" الأميركي العريق.

وتستند قدرات الجواد "فيرست ميشن" في تحقيق الفوز على خبراته التراكمية في عالم السباقات، ضمنها فوزه الشهر الماضي على ذات المضمار "تشرشل دوانز" بلقب سباق "أليشيبا ستيكس" المخصصة للفئة الثانية، وأقيم ضمن حفل "كنتاكي أوكس" الأميركي، في انتصارٍ عبر خلالها "فيرست ميشن" خط النهاية بفارق أربعة أطوال عن أقرب منافسيه.