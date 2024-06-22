الوحدة يعرض 5 ملايين يورو للتعاقد مع مدرب منتخب رومانيا

يُزاحم نادي الوحدة نظيره الأهلي السعودي، للحصول على خدمات مدرب منتخب رومانيا إدوارد يوردانيسكو لخلافة المدرب الصربي غوران الذي انتهى عقده مع "أصحاب السعادة" الشهر الماضي.

وكشفت صحيفة Fanatik الرومانية، النقاب عن اهتمام مسؤولي نادي الوحدة بالتعاقد مع إدوارد يوردانيسكو والذي ينتهي عقده مع منتخب رومانيا، بنهاية بطولة أمم أوروبا الحالية.

وأوضحت الصحيفة، أن الوحدة على استعداد لدفع راتب قدره 5 ملايين يورو سنويا، للمدرب الروماني وجهازه المعاون، وهو الراتب نفسه الذي عرضه النادي الأهلي السعودي.

ويتولى يوردانيسكو (45 عامًا) قيادة المنتخب الروماني منذ 26 يناير من عام 2022، بعقد ينتهي في 30 يونيو الجاري، إذ استطاع خلال مسيرته التدريبية تحقيق لقب الدوري الروماني مرة واحدة، وكأس السوبر الروماني مرتين، برفقة فريق "سي إف آر كلوج".

وكانت تقارير صحافية قد أكدت في وقت سابق عزم نادي الوحدة التعاقد مع مدربه السابق، المكسيكي خافيير أغيري، إلا أن مسؤولي الوحدة كان لهم رأي آخر بمحاولة التعاقد مع إدوارد يوردانيسكو.