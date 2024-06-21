«الملكة» تطلب لقب «كورونيشن كب» في «رويال آسكوت»

تطلب بطلة سباق «1000 غينيز» الإنجليزي للموسم الحالي، المهرة «الملكة» المملوكة لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب روجر فاريان، مواصلة تألقها على المضامير البريطانية، حين تنشد لقب سباق «كورونيشن كب» المخصص لخيول الفئة الأولى «جروب1»، والمصنف ضمن سلسلة موسم «سباقات الأبطال»، ويجري اليوم في الشوط الثالث الرئيس، ضمن ثالث أيام مهرجان «رويال آسكوت» البريطاني العريق.

وقدمت «الملكة» أداءً قوياً الشهر الماضي، في السباق الكلاسيكي في «نيوماركت» نحو تتويجها بلقب «1000 غينيز» الإنجليزي، لتضع ابنة الفحل «كينغمان» نفسها ضمن قائمة إحدى أقوى مهرات الثلاث سنوات للموسم الحالي في بريطانيا، خصوصاً أن انتصارها في «1000 غينيز» جاء ضمن انتصارين في مسيرتها المقتصرة على ثلاث مشاركات في سباقات الخيل.

وتصطدم ممثلة «الإمارات» بوجود محفل قوي من مهرات عمر الثلاث سنوات على الساحة العالمية، تتقدمها بطلة «1000 غينيز» الفرنسي للموسم الماضي والمرشحة بقوة للقب المهرة «أوبرا سينغر» بإشراف المدرب الإيرلندي الخبير أيدن أوبراين.