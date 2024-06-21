شباب الأهلي يجدد الثقة بالجهازين الفني والإداري لفريق السلة

كشف المدير التنفيذي في نادي شباب الأهلي، الدكتور ماجد سلطان، عن تجديد الثقة بالجهازين الفني والإداري للفريق الأول لكرة السلة في النادي، لقيادة الفريق في الموسم المقبل، كما أكد أن ملف تعاقدات المحترفين الأجانب لم يحسم بعد، في ظل وجود العديد من الخيارات المطروحة، وانتظار التقرير الفني عن كل منها.

وأشاد سلطان بالمستوى الذي ظهر به فريق السلة، بقيادة المدرب التونسي وليد زريدة، خصوصاً على المستوى الخارجي، والظهور المشرف لسلة «فرسان دبي» في نهائيات دوري أبطال آسيا، التي أسدل الستار عنها الأسبوع الماضي، ونجاح الفريق في بلوغ المباراة النهائية، قبل الحلول وصيفاً خلف الرياضي اللبناني.

وقال سلطان لـ«الإمارات اليوم»، إن: «تجديد الثقة بالجهازين الفني والإداري، جاء بناءً على قدرة الفريق على مواصلة حصد الإنجازات محلياً، وتكامل المستوى والأداء القوي الذي ظهر به الفريق في مشاركاته الخارجية، خاصةً في نهائيات دوري أبطال آسيا التي استضافتها صالة النادي».

وأوضح: «تحرص إدارة النادي على توفير الاستقرار الفني، ومواصلة دعم فريق السلة الشهير بـ(فريق الأحلام)، ومنها الارتقاء بمستوى الطموحات لتطال البطولات القارية، وهو ما نعمل عليه في منح لاعبينا القدرة على تعزيز فرص الاحتكاك والاستفادة من خبرات المباريات القوية بحجم أبطال آسيا، بطموح مواصلة الارتقاء بإنجازات سلة النادي من المحلية والخليجية لتطال القارية».

وأضاف: «بلوغ المباراة النهائية في دوري أبطال آسيا يحسب لفريق السلة، وخسارتنا أمام الرياضي اللبناني، جاءت أمام فريق استطاع خلال موسم واحد الجمع بين العديد من الألقاب الدولية، بدايةً من بطولة (دبي الدولية) مطلع هذا العام، مروراً بـ(سوبر غرب - آسيا)، وآخرها (أبطال آسيا)، في خبرات كبيرة للاعبي الفريق اللبناني سواء العناصر الوطنية أو المحترفون الأجانب، ويتطلب لمنافسته توفير مزيد من الفرص للاعبي شباب الأهلي في المشاركة والاحتكاك بمباريات على أعلى مستوى».

وعن التعاقدات الجديدة مع المحترفين الأجانب، قال سلطان: «هناك خيارات عديدة، وبانتظار التقارير الفنية عن حاجة الفريق للموسم المقبل، على أن يتم حسم هذه التعاقدات خلال الأسابيع المقبلة».