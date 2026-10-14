شباب الأهلي يشكر نادي الاتحاد السعودي وأهل جدة: استقبالكم غمرنا بالمحبة
وجّه نادي شباب الأهلي رسالة شكر وتقدير إلى نادي الاتحاد السعودي وأهالي جدة، عقب عودة بعثته إلى دبي، عبّر فيها عن امتنانه لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة خلال وجود الفريق في المدينة السعودية.
وقال النادي في رسالته: «من القلب للقلب… شكراً لنادي الاتحاد وأهل جدة على استقبالكم الذي غمرنا بالمحبة، وعلى كرم الضيافة الذي عهدناه منكم. سعدنا بوجودنا بين أهلنا، فالعلاقة بيننا أخوّة ومودة تتجاوز حدود الملعب ونتيجة المباراة».
وأضاف: «حفظ الله المملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها، وأدام بيننا المحبة والوفاء».
وكان شباب الأهلي قد خاض مواجهة أمام الاتحاد في جدة، ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة، وحقق خلالها الفوز بنتيجة 2-1، في لقاء جماهيري تابعه نحو 60 ألف متفرج.
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