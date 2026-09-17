«سلة النصر» تشارك في بطولة دمشق الدولية

كشف مشرف كرة السلة في نادي النصر، عادل الجسمي، عن مشاركة الفريق الأول في بطولة دمشق الدولية المقررة من الثامن إلى 16 أكتوبر المقبل، بعد تلقي النادي دعوة رسمية للمشاركة في البطولة التي تجمع نخبة من الأندية العربية من قارتي آسيا وإفريقيا.

وقال الجسمي لـ«الإمارات اليوم»، إن توقيت البطولة يمثل فرصة مثالية لرفع مستوى جاهزية «العميد»، كونها تقام بعد ختام الدور التمهيدي لكأس الاتحاد، وقبل انطلاق منافسات الدوري، مشيراً إلى أن الفريق يتطلع إلى الاستفادة من المباريات القوية في تعزيز الانسجام، خصوصاً مع انضمام المحترفين الأميركيين الجديدين أنتوني كار وكورنيليوس هودسون، إلى جانب مواطنهما تايلور ستون الذي جدد النادي عقده.

وأوضح أن «النصر يستهل الموسم وسط غياب ثلاثة لاعبين أساسيين بداعي الإصابة، هم حسن عبدالله، ومامادو انداي، وصالح سلطان»، مشيراً إلى أن «المشاركة في (دولية دمشق) ستمنح عناصر الفريق، خصوصاً لاعبي الدكة، فرصة اكتساب خبرات إضافية وتعويض الغيابات».

وتضم البطولة أندية بارزة، من بينها الاتحاد السكندري والريان القطري والإفريقي التونسي، إلى جانب المنتخب الأولمبي السوري والمستضيف الوحدة السوري.

وعن طموحات النصر في الموسم الجديد، قال الجسمي: «نجح الفريق الموسم الماضي في بلوغ المباراة النهائية للمسابقات الرسمية الأربع، وتوج بلقبي كأس الإمارات وكأس نائب رئيس الدولة، ونعمل مع الاستقرار الفني بقيادة المدرب المصري حسام الوكيل على مواصلة البناء على النجاحات التي تحققت، بطموح حصد مزيد من الإنجازات».

وأكد أن استراتيجية النادي في الاعتماد على المواهب الشابة أثبتت نجاحها خلال المواسم الماضية، ليس فقط في تحقيق الألقاب، وإنما أيضاً في رفد المنتخب الوطني بالعناصر المميزة، مشدداً على أن الهدف هو مواصلة المنافسة على جميع ألقاب الموسم الجديد، إلى جانب الاستعداد للاستحقاقات الخارجية، وفي مقدمتها بطولة النخبة الخليجية المؤهلة إلى دوري «سوبر غرب آسيا».