«بانينكا».. ركلة جزاء رأت النور في كأس أوروبا

ظهر اسم «بانينكا» للمرة الأولى في كأس أمم أوروبا، وتحديداً في نسخة 1976 التي استضافتها يوغسلافيا (سابقاً)، وتعد طريقة شهيرة تستخدم في تنفيذ ركلات الجزاء خلال المباريات. وينسب اسم هذه الركلة إلى اللاعب أنتونين بانينكا الذي سجل ركلة جزاء ترجيحية حاسمة لمنتخب بلاده تشيكوسلوفاكيا (سابقاً) في نهائي ذلك العام أمام ألمانيا الغربية (سابقاً).

واستخدم بانينكا طريقة مميزة في رفع الكرة فوق الحارس الألماني الشهير سيب ماير، ليمنح لقب بطولة أمم أوروبا للمرة الأولى لمنتخب بلاده.

وتنفذ طريقة «بانينكا» في ركلات الجزاء بقيام منفذ الكرة بدلاً من ركلها إلى يسار أو يمين حارس المرمى، بعمل لمسة خفيفة بقدمه أسفل الكرة، تؤدي إلى ارتفاعها ثم هبوطها وهي تسكن منتصف المرمى، في أسلوب يؤدي غالباً إلى خداع حارس المرمى الذي من المرجح أن يقفز بعيداً عن منتصف مرماه.

واللافت في الأمر أن نشأة هذه الركلة كانت في نادي «بوهيميانز» التشيكي الذي ينتمي إليه بانينكا، حين شارك اللاعب في تحدٍّ لركلات الجزاء مع حارس مرمى فريقه خلال الحصص التدريبية بالنادي، قبل أن يعمد إلى استخدام هذا الأسلوب في كأس أوروبا 1976.