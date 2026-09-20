«ديربي مدريد» يجرح 10 لاعبين من الريال ويُكبد مورينيو الخسارة الثانية!

حسم أتلتيكو مدريد الدربي أمام جاره ريال مدريد المنقوص عندما تغلب عليه 2-1 اليوم الأحد على ملعب "ميتروبوليتانو" في العاصمة في المرحلة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل أليخاندرو غريمالدو (53 من ركلة جزاء) والكندي جوناثان ديفيد (59) هدفي أتلتيكو مدريد، والألماني أنتونيو روديغر (89) هدف ريال مدريد الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 52 اثر طرد قطب دفاعه الدولي دين هاوسن.

وهي الخسارة الثانية للنادي الملكي هذا الموسم، بعد الأولى أمام ضيفه ريال بيتيس (0-1)، فتراجع إلى المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف أتلتيكو مدريد الذي ارتقى الى المركز الثاني مؤقتا.

وبات النادي الملكي، وصيف بطل الموسم الماضي، يتخلف بفارق ست نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة حامل اللقب وصاحب العلامة الكاملة حتى الآن.

وكانت نقطة التحول في المباراة طرد قطب الدفاع دين هاوسن لتسببه في ركلة جزاء اثر شد قميص نجل مدرب أتلتيكو جوليانو سيميوني، فانبرى لها غريمالدو بنجاح (53).

وأجرى المدرب البرتغالي لريال مدريد جوزيه مورينيو تبديلين مباشرة بعد الهدف بإشراكه المدافع روديغر والجناح العاجي يان ديومانديه مكان لاعب الوسط التركي اردا غولر والجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور (54).

لكن ديفيد عزز تقدم أتلتيكو مدريد بالهدف الثاني اثر تمريرة من سيميوني (59).

وقلص روديغر الفارق قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي برأسية إثر ركلة حرة انبرى لها الدولي البرتغالي برناردو سيلفا، بديل الدولي الإنكليزي جود بيلينغهام.

وحقق خيتافي فوزا بشق الأنفس على ضيفه ملقة، الوافد حديثا إلى دوري الأضواء، بهدف وحيد سجله إيفان أسون مونسون في الدقيقة 85.

وهو الفوز الثاني لخيتافي هذا الموسم، فرفع رصيده الى ثماني نقاط وصعد الى المركز التاسع مقابل ثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات لملقة صاحب المركز الأخير.

ويلعب لاحقا فياريال مع ليفانتي، وديبورتيفو لاكورونيا مع ريال بيتيس، وفالنسيا مع ريال سوسييداد.